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"Yeşil dede"nin aklı ilerlemiş yaşına rağmen ormanlarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 13:16 | Son Güncelleme

Türkiye'nin farklı illerinde toprakla buluşturduğu milyonlarca fidanla ülkenin yeşillenmesine katkı sağlayan emekli orman yüksek mühendisi 92 yaşındaki Muhterem Okutur, Gaziantep Ağaç Yetiştirme ve Koruma Derneği çatısı altında halen çalışmalarını sürdürüyor - Okutur: "Mülkiyeti kimin olursa olsun, boş yer görürsem ağaç dikerim"

Türkiye'nin farklı illerinde yıllarca orman yüksek mühendisi olarak görev yapan 92 yaşındaki Muhterem Okutur, toprakla buluşturduğu milyonlarca fidanla çevresindekilere örnek olurken, ilerlemiş yaşına rağmen halen çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden 1951 yılında mezun olduktan sonra Türkiye'nin çeşitli kentlerinde çalışarak ormanlaşma oranının artırılmasına katkı sağlayan Okutur, 27 yıllık çalışma hayatında milyonlarca fidan ekti.

Çevresindekiler tarafından "Yeşil dede" olarak anılan Muhterem Okutur, emekli olduktan sonra da boş durmayarak çalışmalarını sürdürdü.

Neredeyse her gördüğü boş alanı yeşillendirmeye çalışan Okutur, ilerlemiş yaşına rağmen Gaziantep Ağaç Yetiştirme ve Koruma Derneği çatısı altında çalışmalarına devam ediyor.

Yaz aylarını ailesiyle Hatay'ın Arsuz ilçesinde geçiren Muhterem Okutur'un hayatı, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı tarafından "Ağaçlandırmada geçen bir ömür, fidan, insan, orman" adıyla çıkartılan kitapta anlatıldı.

TBMM'den 2009 yılında "Üstün Hizmet Madalyası" da alan Okutur, yaptığı açıklamada, ilk olarak Kahramanmaraş'da, ardından da Hatay'da görev yaptığını, emekli olduktan sonra da memleketi Gaziantep'in ağaçlandırılması için çalıştığını söyledi.

Ağaçsız bir yer gördüğü zaman üzüldüğünü ve bir an önce burayı ağaçlandırmak için girişimlerde bulunduğunu ifade eden Muhterem Okutur, şunları kaydetti:

"Ağaç gördüğümde kendimden geçerim. Bir yere bir fidan daha dikeyim, benim yaşantım budur. Nerede boş yer görsem hemen fidan dikerim. Bazen bizi kovalarlar kaçarız. Bazen de valilerden yardım isteriz. Valililer gerçekten bize çok yardım etti. Bu boş sahalara ağaç dikerken valilerin çok yardımını gördüm. Valiler otoritesini kullanır ve buna izin verir, ben de oraları ormana çeviririm. Çalıştığım her yerde, nerede bozuk yer var oraya orman dikmeye kalktım. Mülkiyeti kimin olursa olsun, boş yer görürsem ağaç dikerim. Her yerde ilgi görüyorum. Büyük fidanlıklar da küçük fidanlıklar da kurdum. Kurduğum fidanlıklarda kaliteli fidan yetiştirdim. Boş saha gördüğümde sinirleniyorum."

Okutur, herkesin fidan dikmesini ve diktikleri fidanları da korumalarını istedi.

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