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Yeşil eriği sakın bu şekilde yemeyin! Faydalarının yanında zarara neden oluyor

15.06.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşil erik yaz aylarının en sevilen meyvelerinden. Yediden yetmişe herkesin favorisi olan eriklerin faydaları saymakla bitmiyor. Şifa kaynağı olarak görülen yeşil erikler yüksek oranda vitamin ve mineral içeriyor. Ancak yeşil eriklerinin hatalı tüketilmesi sağlık sorunları yaratabiliyor.

Yeşil eriği sakın bu şekilde yemeyin! Faydalarının yanında zarara neden oluyor

Yeşil erik yüksek A, C, K vitamini içeriyor. Vücuda enerji ve kuvvet veren yeşil erik birçok hastalıkla mücadele ediyor. Oldukça düşük kaloriye sahip olan yeşil erik sağlıklı beslenenlerin de favorisi oluyor. Ancak eriği yerken yapılan ufak bir hata oldukça zararlı olabiliyor. Uzmanlar toplumda sık sık tüketilen eriğin yanlış yenilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Öngen, ancak yeşil eriğin tuz ile tüketiminden mutlaka kaçınılması gerektiği uyarısında bulunarak, “Zira yüksek tuz alımı vücutta ödeme neden olabiliyor. Kalp, böbrek ve kemik sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor. Ayrıca mide rahatsızlığı olan kişilerde aç iken yüksek miktarlarda tüketilen yeşil erik gaz oluşumuna da yol açabiliyor” diyor.

YEŞİL ERİĞİN FAYDALARI

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Yeşil erik, kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterebiliyor. Bir porsiyonunda 157 mg potasyum bulunuyor. İçeriğindeki potasyum ile kalp kaslarının çalışmasını düzenliyor ve kan basıncını düşürerek yüksek tansiyonu önleyebiliyor. Lif içeriği sayesinde kötü huylu LDL kolesterolün düşmesine de yardımcı oluyor. Bunların yanı sıra yeşil erik, zengin C vitamini içeriği ile hasar görmüş damarların onarımında görev alabiliyor.

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KİLO KONTROLÜ SAĞLIYOR

Düşük kalorili bir meyve olan yeşil erik bu özelliği ile kilo kontrolü sağlamaya destek olabiliyor. Sadece 50 kalori içeren yeşil erikten günde 1-2 porsiyon tüketebilirsiniz.

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DEMİR EMİLİMİNİ ARTIRIYOR

Yeşil erik, günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 10’unu karşılıyor. C vitamini içeren besinler demirle birlikte tüketildiğinde demir emilimini arttırıcı etki gösteriyor. Kansızlık probleminiz varsa demir kaynağı olan kırmızı etin yanında yeşil erik ve bol yeşillik içeren bir salata tüketerek bu etkiden faydalanabilirsiniz.

KAN ŞEKERİ DENGESİNİ SAĞLIYOR

Yeşil erik, glisemik indeksi düşük bir meyve olması sayesinde kan şekerinin düzenlenmesine destek oluyor ve tüketimi sonrasında kan şekeri daha dengeli bir şekilde yükselebiliyor. Muz, üzüm, kavun, karpuz gibi meyvelere göre kan şekerinin daha iyi kontrol edilmesini sağlıyor. Özellikle diyabet hastaları yeşil eriğin yanında 10 adet çiğ badem tüketerek dengeli bir ara öğün oluşturabilirler.

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KAN ŞEKERİ DENGESİNİ SAĞLIYOR

Yeşil erik, glisemik indeksi düşük bir meyve olması sayesinde kan şekerinin düzenlenmesine destek oluyor ve tüketimi sonrasında kan şekeri daha dengeli bir şekilde yükselebiliyor. Muz, üzüm, kavun, karpuz gibi meyvelere göre kan şekerinin daha iyi kontrol edilmesini sağlıyor. Özellikle diyabet hastaları yeşil eriğin yanında 10 adet çiğ badem tüketerek dengeli bir ara öğün oluşturabilirler.

KAN ŞEKERİ DENGESİNİ SAĞLIYOR

Yeşil erik, glisemik indeksi düşük bir meyve olması sayesinde kan şekerinin düzenlenmesine destek oluyor ve tüketimi sonrasında kan şekeri daha dengeli bir şekilde yükselebiliyor. Muz, üzüm, kavun, karpuz gibi meyvelere göre kan şekerinin daha iyi kontrol edilmesini sağlıyor. Özellikle diyabet hastaları yeşil eriğin yanında 10 adet çiğ badem tüketerek dengeli bir ara öğün oluşturabilirler.

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GÖZ SAĞLIĞI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Yeşil erik; beta-karoten, lutein ve zeaksantin gibi antioksidan bileşiklere sahip bir meyve. Bir porsiyon yeşil erik 190 mcg beta-karoten içeriyor. Vücutta oluşan serbest radikaller; katarakt, gece körlüğü ve maküler dejenerasyon gibi göz hastalıklarına yol açabiliyor. Yeşil erik, içerdiği bu antioksidan bileşikler ile serbest radikallere karşı savaşıyor ve göz sağlığını korumaya destek oluyor.

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