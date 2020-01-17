HABER
  4. Yeşil ile beyazın buluştuğu Yıldıztepe Kayak Merkezi sömestir tatilinde dolacak

Yeşil ile beyazın buluştuğu Yıldıztepe Kayak Merkezi sömestir tatilinde dolacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:03 | Son Güncelleme

Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki Yıldıztepe, 900, 2400 ve 4500 metrelik üç pistinin yanı sıra doğal güzellikleriyle yarıyıl tatilinde kayakseverleri ağırlayacak - Yıldıztepe Oteli rezervasyon sorumlusu Osman Satılmış: - "Yalnız sömestir döneminde yüzde 99'a varan rezervasyon yoğunluğu var. Misafirlerimizi civar otellere yönlendirmeye çalışıyoruz"

MUHAMMED KAYGIN - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle 18 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatiline yüzde 100'e yaklaşan doluluk oranıyla girecek.

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan, 900, 2400 ve 4500 metrelik üç piste sahip Yıldıztepe Kayak Merkezi, Türkiye'nin farklı illerinden birçok kayakseveri ağırlıyor.

Doğal güzelliğiyle de çevre illerden çok sayıda günübirlik ziyaretçi ağırlayan Yıldıztepe Kayak Merkezi, yarıyıl tatilini Ilgaz Dağı'nda geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilere unutulmaz bir tatil yaşatmayı vadediyor.

Yıldıztepe Kayak Merkezi sorumlusu İlhan Dikmen, AA muhabirine, sömestir tatilinin turizm hareketliliğini artıracağını söyledi.

Ilgaz Dağı turizm bölgesinde kafeterya, bungalov evler, otel grubu ve teleferikle hizmet verdiklerini belirten Dikmen, "Bu sene karın az olması nedeniyle daha çok profesyonel kayakçılara hitap eden 'Dikmen' pistimizi açamadık. Daha amatör kayaksevere hitap eden 4,5 kilometrelik uzunluğa sahip 'Samanyolu' pistimiz var. Şu anda orayı kullanıyoruz. Kar gelirse sömestir tatilinde buraya gelen herkese hizmet verebilecek kapasitedeyiz." dedi.

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin çevre illerden çok sayıda ziyaretçi ağırladığını aktaran Dikmen, şunları kaydetti:

"Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin doğa manzarası, Türkiye'deki tüm kayak merkezlerinden güzel. Yeşil ile beyaz iç içe. Bu şekilde bir tesisimiz var. İnsanların buraya gelip görmelerini istiyoruz. Türkiye'nin her yerinden misafirlerimizi bekliyoruz. Geçen sene sezon boyunca yaklaşık 35-40 bin misafirimiz geldi. Bu sene de inşallah bu rakamları aşacağımızı düşünüyorum."

- "Yüzde 99'a varan rezervasyon yoğunluğu var"

Yıldıztepe Oteli rezervasyon sorumlusu Osman Satılmış da geçen seneye göre ziyaretçi sayısının bu yıl daha fazla olduğunu söyledi.

Sömestir tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandığını belirten Satılmış, "Yalnız sömestir döneminde yüzde 99'a varan rezervasyon yoğunluğu var. Misafirlerimizi civar otellere yönlendirmeye çalışıyoruz. Sezonu geç açtığımız için kar durumuna bağlı olarak 10 bin gecelemeyi hedefliyoruz. Karın yağışı geciktiği için rezervasyonları da geç almaya başladık. Mart sonuna kadar açığız." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
Düzeltme fotoğraf // “Karne için çocuğunuzun gururunu kırmayın”Düzeltme fotoğraf // “Karne için çocuğunuzun gururunu kırmayın”
Elektrikli ısıtıcı evi kullanılamaz hale getirdiElektrikli ısıtıcı evi kullanılamaz hale getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çankırı kayak merkezi kış turizmi sömestir tatili Yıldıztepe Kayak Merkezi

En Çok Okunan Haberler

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Arda Turan'dan G.Saray bombası

Arda Turan'dan G.Saray bombası

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı

Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, DHMİ'ye 22.4 milyon euro ek ödeme yapacak

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, DHMİ'ye 22.4 milyon euro ek ödeme yapacak

Esenyurt'ta korku dolu anlar! Çocukların imdadına vatandaşlar yetişti

İstanbul'da korku dolu anlar! Çocuklar mahsur kaldı

Güngören'deki doğal gaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı

Patlama anı kamerada!

Anayasa Mahkemesi'nden gece alkollü içki satışına verilen ceza ile ilgili karar!

AYM'den gece alkollü içki satışına verilen cezayla ilgili karar!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması

MEB'den yeni Doğa Koleji açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.