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Yeşil İnşaat'a devre mülkü teslim etmediği iddiasıyla suç duyurusu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 12:14 | Son Güncelleme

KONKORDATO ilan eden Yeşil Kundura'nın sahibi Yeşil Holding bünyesinde yer alan Yeşil Global İnşaat'tan 5 yıl önce 93 bin TL ödediği devre mülkü alamayan Mustafa Yayla, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA)- KONKORDATO ilan eden Yeşil Kundura'nın sahibi Yeşil Holding bünyesinde yer alan Yeşil Global İnşaat'tan 5 yıl önce 93 bin TL ödediği devre mülkü alamayan Mustafa Yayla, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şirkete ve yetkililerine 'dolandırıcılık' ve 'hileli iflas' suçlamaları yönelten Yayla, yöneticilerin, içine girdikleri mali krizi şahsi mal varlıkları için fırsata çevirdiğini iddia etti.
Mustafa Yayla, iddiaya göre, geçen günlerde konkordato ilan eden Yeşil Kundura'nın sahibi Yeşil Holding bünyesinde yer alan Yeşil Global İnşaat'ın Tuzla İçmeler'deki projesi 'İnnovia Suites'ten devre mülk almak için 11 Aralık 2013 tarihinde, 'satış vaadi sözleşmesi' imzaladı. 93 bin TL'lik sözleşmede, imza tarihinden itibaren geçecek olan 12 ayın sonunda devre mülkün teslim edilmesi yer aldı. Ancak aradan geçen 5 yıla rağmen inşaat firması, projeyi bitiremedi. Devre mülkü alamayan Mustafa Yayla ve inşaat firması, geçen Temmuz ayında 'satış vaadi sözleşmesi'ni karşılıklı feshetti. Firma, Yayla'ya 93 bin TL'yi 3 ayda geri ödeyeceğini bildirdi. Ancak vadedilen sürenin dolmasına rağmen firma parayı ödemedi. Bu arada, inşaat şirketinin sahibi Yeşil Holding grubunda yer alan Yeşil Kundura konkordato ilan etti.
ŞİRKETİN İÇİNİN PLANLI BOŞALTILDIĞINI İLERİ SÜRDÜ
Bu gelişmelerin ardından Mustafa Yayla savcılığa başvurdu. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na avukatı Gözde Dolan Erzurumlu aracılığıyla şikayet dilekçesi veren Mustafa Yayla, şirketin içinin bilinçli boşaltıldığını, 5 yıl önce yapılan ve halen teslim edilmeyen taşınmaz ile ilgili yapılan sözleşmenin temel amacının para toplamaya zemin hazırlamak olduğunu iddia etti. Yüzlerce kişiden bu şekilde para toplandığını ileri süren Yayla, kendisinin ve devre mülk sahibi olmak isteyen diğer alıcıların Yeşil İnşaat tarafından dolandırıldığı iddiasında bulundu. Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş. ve yetkilileri hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ile 'hileli iflas' suçlarından dava açılmasını isteyen Mustafa Yayla, Yeşil İnşaat'ın planlı mal kaçırdığını iddia etti.
'KRİZİ KENDİLERİ İÇİN FIRSATA ÇEVİRDİLER' İDDİASI
Yayla, şikayet dilekçesinde Yeşil İnşaat şirketinin ve yetkililerinin, içine düştükleri mali krizi kendilerinin şahsi mal varlıkları için fırsata çevirdiğini ileri sürdü. Mustafa Yayla'nın avukatı Gözde Dolan Erzurumlu suç duyurusunu Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ihbar etti.

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