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Yeşil ışığı kaçırmamak için gaza yüklenen sürücü kazaya neden oldu: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 13:01 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de yeşil ışığı kaçırmamak için gaza yüklenen sürücü orta refüjü aşıp karşı şeritten gelen iki otomobile çarparak durabildi.

Yeşil ışığı kaçırmamak için gaza yüklenen sürücü kazaya neden oldu: 6 yaralı

Küçükçekmece’de yeşil ışığı kaçırmamak için gaza yüklenen sürücü orta refüjü aşıp karşı şeritten gelen iki otomobile çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza saat 11.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Mahallesi Gümrük Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 06 GVB 38 plakalı otomobili ile Halkalı Gümrük Yolu üzerinden Yenibosna istikametine seyir eden Arzu S. isimli sürücü, yeşil ışığı kaçırmamak için gaza yüklendi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjü aşarak, karşıdan gelen iki otomobile çarparak durabildi. Kazada 06 GVB 38 plakalı araçta bulunan Arzu S., Emine G., Hatice İ., Meltem S., Güney G., Fahriye B. yaralandı. İhbar üzerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kazayı anlatan görgü tanığı İsmet Serpil, “Kazaya neden olan araç hızlı bir şekilde yukarıdan aşağıya geliyormuş. Araç ortadaki refüjü kırarak karşıya geçiyor. Ondan sonra da iki araca çarpıyor. 5 kadın bir de küçük çocuk vardı. Hepsi yaralıydı” diye konuştu.

Yeşil ışığı kaçırmamak için gaza yüklenen sürücü kazaya neden oldu: 6 yaralı

Yeşil ışığı kaçırmamak için gaza yüklenen sürücü kazaya neden oldu: 6 yaralı

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