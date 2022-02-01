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Yeşil ışık saçan meteor herkesi şaşırtmıştı! Türkiye Uzay Ajansı o görüntüleri doğruladı

01.02.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da meteor düştü iddiası sonrası Türkiye Uzay Ajansı’ndan beklenen açıklama geldi. Türkiye Uzay Ajansı, dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteorun görüntülendiğini duyurdu. İşte son dakika açıklamasının detayları…

Yeşil ışık saçan meteor herkesi şaşırtmıştı! Türkiye Uzay Ajansı o görüntüleri doğruladı

İstanbul’a yeşil ışık saçan meteor düştüğü iddiası ile ilgili Türkiye Uzay Ajansı’ndan son dakika açıklaması geldi. Meteor düşmesi İzmir, Bursa ve Çanakkale gibi illerden de görüldüğü belirtildi. Görüntüler halk arasında heyecan yaratırken sosyal medyada TT oldu. Yüzlerce kişinin göktaşı düşme görüntülerini yayınlamasının üzerine “göktaşı nereye düştü? İstanbul'a göktaşı mı düştü? “ soruları gündeme geldi.

Türkiye’nin bir çok noktasından gökyüzünde yeşil ışık saçan hareket halinde bir cisim gözlemlendi. İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir gibi çok sayıda kentte gökyüzünde, meteor olduğu belirtilen yeşil ışık saçan bir cisim görüntülendi. Görüntüler halk arasında heyecan oluştururken sosyal medyada gündem oldu.

TÜRKİYE UZAY AJANSI’NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Uzay Ajansı, dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteorun görüntülendiğini açıkladı. Türkiye Uzay Ajansı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir" denildi.

Uzay ajansından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında gökyüzünde yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir.

Bu gök cisimleri kimyasal yapıları sebebi ile atmosferde pek çok farklı renkte gözlemlenebilir.

Meteorlar dünya atmosferine girdiklerinde çok sayıda hava molekülü ile çarpışılar. Bu çarpışmalar parçacığın dış katmanlarını püskürterek sodyum, demir ve magnezyum atomlarından oluşan bir buhar oluşturur.
Meteor rengi, metal atom emisyonlarının mı yoksa hava plazma emisyonlarının mı baskın olduğuna bağlıdır. Bir çok meteorun rengine, onlardaki metal atomlarından yayılan ışık (mavi,yeşil ve sarı) ile havadaki atomlar ve moleküller tarafından yayılan ışık (kırmızı) neden olur.

Metal atomları, sodyum lambalarındaki gibi yayar: sodyum (Na) atomları turuncu-sarı bir ışık verir, demir (Fe) atomları sarı ışık, magnezyum (Mg) yeşil baskın ışık yayar. İyonize kalsiyum atomları, atmosferik nitrojen ve oksijen atomları ve moleküller kırmızı ışık verirken mor bir renk tonunda görülebilirler.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILAN O KARE…

Yayılan görüntüler ardından bir kullanıcı "Türkiye’nin bir çok ilinde “yeşil ışık saçan bir #meteor düştüğü” iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görsel fotoğrafçı Prasanjeet Yadav’ın Hindistan’da bir göktaşının düştüğü an yakaladığı ve 2016 yılında National Geographic’te yayınlanan karedir" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İstanbul
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