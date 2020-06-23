Yeşil kahve herkesçe bilinen kahvenin kavrulmamış ve işlem görmemiş halidir. Ham olduğu için doğal rengini koruyan yeşil kahve antioksidan bakımından oldukça zengindir ve bu sayede vücuttan toksinlerin atılıp kilo verilmesini sağlar. Kavrulup işlem görmediği için içeriğindeki klorojenik asidi kaybetmez. Klorojenik asit metabolizmayı hızlandırıp kilo vermeyi kolaylaştırır. Bu sebeple yeşil kahve ile zayıflama günümüzün oldukça popüler konuların arasında yer almaktadır. Ham olan yeşil kahvenin çekirdeklerinin tadı bildiğimiz kahve çekirdeğinden çok da farklı değildir ve hazırlanışları da benzer şekildedir.

Yeşil Kahve Diyeti Nasıl Yapılır?

Yeşil kahve kavrulup işlem görmediği için doğal ve sağlığa yararlıdır. İşlem görmediği için melanoid, antioksidanlar, klorojenik asit gibi maddeleri bünyesinde barındırır. Yeşil kahve zayıflatır mı hususu üzerine konuşmak gerekirse; yeşil kahvenin içeriğindeki bu yararlı maddeler sayesinde metabolizmayı hızlandırıp, özellikle bölgesel olarak kilo vermeye katkı sağladığı kanıtlanmıştır.

1 gram kadar yeşil kahve çekirdeğinde 34-41 mg kadar klorojenik asit bulunur. Buna karşılık 230 derecede 12 dakika kavrulan işlem görmüş kahvedeki klorojenik asit miktarı yeşil kahvedekinin yarısı kadarken, 250 derecede 21 dakika boyunca kavrulan işlem görmüş kahvede ise neredeyse hiç klorojenik asit yoktur. Klorojenik asit vücuttaki şeker emilimini azaltır, insülin seviyesini dengeler. Metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardım eder. Klorojenik asit ince bağırsakta glikoz emilimini ve karaciğerden vücuda glikoz salınmasını engeller. Bu sayede kandaki glikoz seviyesi düşer ve vücudun günlük enerji sarfiyatı için karbonhidrat yerine yağ depoları kullanılır.