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Yeşil kahvenin faydaları herkesi şaşırtıyor! Saçı güçlendiriyor, tansiyonu dengeliyor...

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.08.2020 09:58 | Son Güncelleme

Kahve çekirdekleri bizlere ulaşmadan önce bazı işlemlerden geçerek ateşte kavrulur. Fakat yeşil kahve bilinen kahvenin kavrulmamış, ham olan şeklidir. Çekirdek tadı normal kahve tadından çok farklı değildir ve hazırlanışı Türk kahvesine benzer şekilde yapılır. Kavrulmadığı için içerisindeki kafein miktarı düşüktür ve antioksidan açısından çok zengindir.

Yeşil kahvenin faydaları herkesi şaşırtıyor! Saçı güçlendiriyor, tansiyonu dengeliyor...

Son dönemlerde oldukça popüler hale gelen yeşil kahvenin pek çok faydası bulunur. Besin değeri bakımından zengin olan yeşil kahve, sağlıklı beslenme listelerinde de kendisine yer bulmuş durumdadır. Yeşil kahve içerisindeki bileşenler sayesinde hem vücut sağlığı için hem de kilo verme sürecinde önemli bir yol oynar.

SÜPER GÜÇ: YEŞİL KAHVE

  • İçerdiği klorejenik asit nedeniyle metabolizmayı hızlandırır; böylece kalori yakımını arttırır.

  • Düzenli tüketildiği durumlarda, yağ yakımını hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur.

  • Göbek bölgesinde bulunan yağları eritmek için de yeşil kahve önerilir.

  • Antioksidan bakımından zengin olduğu için vücuttaki toksin ve ödem atımını hızlandırır.

  • Uyarıcı etkisi sayesinde enerji seviyesi yükselir, halsizlik ve yorgunluk hissi azalır.

  • Kolesterolü ve tansiyonu dengeleyici özelliği bulunur.

  • Kalp ve damar rahatsızlıklarının önlenmesinde yardımcı olur.

  • Pek çok hastalığa neden olan serbest radikallerin vücuttaki zararlı etkilerini önler.

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir. Böylece kış aylarındaki salgınlara karşı koruyucudur.

  • Beyin ve sinir sistemini uyarır. Kısa süreli hafızayı ve konsantrasyonu arttırır.

  • Performansı ve dikkat seviyesini artırır.

  • Hücre hasarlarını engelleyerek yaşlanma etkisinin düşürülmesine destek olur.

  • Şeker hastalığı riskine karşı da önleyici bir etkiye sahiptir. Özellikle tip 2 diyabet rahatsızlığına karşı etkilidir.

  • Kan dolaşımının normal seviyelerde olmasına katkı sağlar.

  • Obezitenin önlenmesi konusunda da yardımcı olur.

  • İnce saç tellerini güçlendirir. Saçların kalınlaşmasını sağlayarak dökülmelerini engeller.

  • Cildi nemlendirir. Böylece kırışıklık, leke ve diğer cilt sorunlarının oluşmasını önler.

  • Karaciğer sağlığının korunmasına yardımcı olur.

  • Böbrek yetmezliği ve kalp sorunlarına karşı da önleyici etkisi vardır.

    • HAZIRLANIŞI

    Yeşil kahveyi hazırlamak için cezveye bir tatlı kaşığı kahve ve bir fincan su eklenir, pişirilir. Öğle ve akşam yemeklerinden yarım saat önce ya da sonra tüketilmesi önerilir. Yeşil kahve gerek renk, gerek koku gerekse tat olarak diğer kahvelerden oldukça değişiktir. Bu nedenle başlangıçta pek çekici gelmeyebilir. Bu nedenle bir çay kaşığından daha az bir bal ekleyerek tüketilebilir. Süt ile de tüketilmesinde herhangi bir sakınca yoktur.

    TÜKETİRKEN DİKKATLİ OLUN!

    Yeşil kahvenin faydalarını görmek için düzenli ve günde iki fincan tüketilmesi yeterlidir. Günlük iki fincan tüketilen yeşil kahve hem kilo vermek isteyenler hem de sağlığını korumak isteyenler için idealdir. Ancak fazla tüketilmesi çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Fazla miktarda tüketim kalp çarpıntısı, kansızlık, uykusuzluk, bulantı, kusma, baş ağrısı ya da tansiyon gibi pek çok soruna neden olabilir.

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