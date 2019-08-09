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"Yeşil kaplumbağalar" sokaklarda çöp topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 10:38 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sosyal medya üzerinden bir araya gelen ve kendilerine "Yeşil Kaplumbağa Harekatı" adı veren gençler, ilçe merkezinde çöp topladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sosyal medya üzerinden bir araya gelen ve kendilerine "Yeşil Kaplumbağa Harekatı" adı veren bir grup genç, ilçe merkezinde çöp topladı.

Sosyal medya üzerinde oluşturdukları "Yeşil Kaplumbağa Harekatı" adıyla bir araya gelen gönüllü gençler, çevre konusunda duyarlılık oluşturmak için örnek bir çalışmayı hayata geçirdi.

Grup üyesi Cahide Çelebi, AA muhabirine, grubun sosyal medya üzerinden kısa sürede yoğun ilgi ve destek gördüğünü söyledi.

Çevre konusunda duyarlılık oluşturmak için çalıştıklarını anlatan Çelebi, "Başlattığımız çalışma verimli şekilde yoluna devam ediyor. Bu çalışmamıza her ay devam edeceğiz. Etkili şeyler yapmak istiyoruz." dedi.

Gönüllü üyelerden Aslı Paça ise çevre temizliğinin ardından daha sonraki hedeflerinin hayvan barınakları kurmak ve yeşillendirme çalışmaları olduğunu ifade etti.

Sidar Şahin de zor bir işe gönül verdiklerinin farkında olduklarını belirterek sabırla çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Emine Tümer ise gruplarına her geçen gün çok sayıda gönüllü üyenin katıldığını söyledi.

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