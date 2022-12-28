Yeşil kart ameliyatı karşılar mı? Yeşil kart neleri kapsar?

Sosyal güvencesi olmayan ve maddi durumu yetersiz vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan yeşil kart başvurusu yaparak birçok imkândan yararlanabiliyor. Sağlık hizmetlerinin yanı sıra eczaneden satın alınan ilaçların tamamını da devlet karşılıyor. Yeşil karta sahip olabilmek için belirli şartlara sahip olmak gerekir. Başvuru yapıldıktan sonra devlet, bireylerin aranan şartları sağlayıp sağlamadığını belirlemek için birtakım testler yapar. Bu uygulama sayesinde maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara yardım sağlanırken aynı zamanda ülkedeki yoksul sayısı belirlenebilir.

Yeşil kart sağlık güvencesi mi?

Yeşil kart, genel sağlık sigortası kapsamında yer alır ve günümüzde yeşil kart olarak değil 60/1(c-1) şeklinde adlandırılır. Hane içindeki kişi başı gelirin asgari ücretin1/3'den az olan ve 2022 sayılı Kanun'a göre aylık alan vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde yararlanabildiği bir sağlık güvencesidir. Yeşil kart alabilmek için ilk yapılması gereken şey gelir testidir. Gelir testi başvurusu ikamet ettiğiniz yerdeki Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılır. Başvuru sonuçlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna gidilmelidir.

Devletin maddi durumu yetersiz olan kişilere sağladığı, yeşil kart uygulamasından faydalanabilmek için bir gelir testine sahip olmak gerekiyor. Gelir testi yaptırmak için ikamet edilen ilçeyi kapsayan kaymakamlığın sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Yeşil kart için gerekli olan şartlar aşağıdaki gibidir:

Hanede yaşayan aile üyelerinin, her kişi için gelir ortalamasının asgari ücretin 1/3'ünün altında olması gerekir.

Başvuruda yapan bireyin, SGK kapsamında bulunan herhangi bir kapsamda sağlık güvencesinin bulunmaması gerekir.

Kişinin, sistemde vergi levhası veya çiftçilik kimliğinin olmaması gerekir.

Yeşil kart başvurusu yapan kişinin, SGK kapsamındaki herhangi bir sosyal güvenceden emekliliği olmaması gerekir.

Yeşil kart neleri kapsar?

Kişiler hayatlarını sağlık hizmetlerin yararlanarak en iyi şekilde yaşamak ve devlet hastanelerinden faydalanmak istiyorsa mutlaka bir sağlık güvencesine sahip olmalıdır. Yeşil kart herhangi bir sağlık güvencesi olmayan maddi durumu yetersiz vatandaşlara verilen bir belgedir. Yeşil kart günümüzde "60/1(c-1)" olarak geçmektedir. Vatandaşlar bu kart ile sadece Sağlık Bakanlığına bağlı aşağıdaki kurumlardan ücretsiz bir şekilde hizmet alabilirler:

Hastane

Ağız ve diş sağlığı merkezi

Aile sağlığı merkezi

Yeşil kartlılar özel hastaneye gidebilir mi?

Yeşil kart temel olarak bir sağlık güvencesidir. Aynı zamanda hamilelik, eğitim, kömür, yaşlılık, aşı ve maluliyet yardımları da talep edilmesi hâlinde ödenebilir. SGK kapsamında bulunan yeşil kart uygulaması ile insanlar birçok olanaktan faydalanabilir. SGK kapsamında bulunan yeşil kart sahipleri, verilen sağlık hizmetlerinde ihtiyaç duyulan durumlarda muayene ve tedavide herhangi bir ücret ödemez. Yeşil kart özel hastane masraflarını da karşılamaz ve yeşil kart sahipleri özel hastanelere gidebilir ancak ücret ve faturayı tamamen kendileri karşılar.

Yeşil kart ameliyatı karşılar mı?

Yeşil kart, operasyonlarda kullanılan tıbbi ekipman ve sarf malzemeleri ile ilaçlar SGK tarafından karşılanır ve faturalandırılır. Sağlık tesisleri tarafından tetkik, tedavi ve ameliyatlarda kullanılacak malzemeler karşılanır ve faturaya dâhil edilir. Ameliyat devlet hastanelerinde gerçekleşecekse ameliyat ücreti yeşil kart tarafından ödenir. Ancak ameliyatlar özel hastanede yapılacaksa yeşil kart özel hastanedeki ameliyatları karşılamaz.



