Yeşil Kart Başvuruları 6 Kasım'a Kadar Sürecek

2020 yılı Çeşitlilik Vize Programı kapsamında Yeşil Kart çekilişi için başvurular sürüyor. Amerika’da çalışma ve yaşama hakkı veren “Yeşil Kart” çekilişine katılmak isteyenler 6 Kasım günü 12’ye kadar www.dvlottery.state.gov adresinden başvurularını yapabilir. Başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken konuları Washington’da avukatlık yapan Timur Edip anlattı. Amerika her yıl, farklı coğrafi bölgelerden ülkelerin vatandaşlarına çekiliş yoluyla göçmenlik hakkı tanıyor. Ülkeler, Amerika’ya en az göç verenler arasından belirleniyor. Türkiye de bu ülkelerden biri. Amerikan hükümeti Yeşil Kart başvuruları için para almıyor. Başvurular doğrudan, yani bir aracı kuruma gerek kalmaksızın yapılıyor. Ancak başvuru yaparken dikkat edilecek bir çok nokta var. Avukat Timur Edib bunu şöyle açıklıyor: "İnternetten bağlanabilirsiniz, Türkçe’yle İngilizce farketmiyor. Sadece ‘US Embassy Turkey’ koyunca, Google direkt sizi doğru sayfaya getirecek. Ankara’nın hizmeti. Orada Türkçe de seçebilirsiniz. Herşey Türkçe de açıklanıyor. Yapacağın şey; onlar sadece isim istiyor, adres istiyor ve resim istiyor. Bu resim çok önemli bir nokta. Genelde hata bu resimdendir. Çünkü resmin pasaport resmi olması lazım. Gölgesiz, beyaz arka, normal pasaporttaki gibi güler yüz olmuyor. Çünkü öyle koymazsan reddediyorlar. Bazı kişiler geliyor aile remini kesiyor, olmuyor, bazen CVS’ten, Costco’dan alıyorlar para verip ama arkası beyaz değil ya da gölge var. Onun için diyorum yapacaksan bunu gidip ver o 40 doları ‘profesyonel photographer shop’tan dijital versinler, büyük olmasın diye. Onun için 40 dolar verince size dijital versinler, dijitali yüklüyorsunuz ondan sonra isim, adres başka birşey yok başvurmakta ,sonra da size kontrol numarası veriyorlar.”

Timur Edib, fotoğrafa dikkat edilmesi gerektiğinin altını tekrar tekrar çiziyor. Ve yaşadığı tecrübeleri aktarıyor: ”10 milyon kişi başvuruyor. O 10 milyon kişiden 4 milyonu bir yerde hata yapıyor. Onun için o 6 milyon oldu. /1 dolarlık piyango gibi değil şans daha yüksektir. Her sene 15-20 kişi kazanıyor buradaki Türklerden. Kazanma şansı iyidir önemli olan resim. Benim tek üzüldüğüm şey bu resmi doğru yapmadığı için kaybediyorlar haklarını. /Gidip Türkiye’de resim çekince bir anda 100 tane çekiyorsunuz. Bir de onu dijital düzeltiyorlar; çizgiler falan olmasın diye, öyle şeyler geçersiz. 30 gün içerisinde çekilmiş olması gerekiyor. Bir kişi tutuklandı çünkü polis inanmadı pasaportta aynı resim, vizede aynı resim. /Çocuk hapse girdi her şey yasal ama buradaki insan anlamadı çünkü üç yerde aynı resim olamaz, mantıksız. /30 gün içinde çekilmesi gerekiyor. Başka bir yerde kullandıysan o resmi kullanma. Çünkü kazanırsan gidip pasaportunu göstereceksin aynı resmi görünce iptal edecekler.”

Amerikan hükümeti, başvuru yapanları, aracı kurumlar kullanmamaları konusunda uyarıyor. Yetkililer, bu tür kurumların, başvurular sonrasında bilgi takibi amacıyla haksız kazanç elde etmeye çalışabileceklerinden endişe ediyor. Avukat Timur Edib’e göre bir başka sorun da gelecek yıllarda tekrar başvuru yapma riski: "Normal onların aldığı rakam 50 dolar, 100 dolar alıyor ama onlar o hizmete karşı genelde size söz veriyor 3 sene bu hizmete yani bir kere yapmayacaklar iyilik olsun diye ama bizim gördüğümüz bu sene ben özel şirkete gidip 50 dolarımı, 100 dolarımı verdim sağlam olsun diye ama ertesi sene akraba çıkıyor bana yardımcı olacak diye onlar da başvuruyor. Şirket de başvurursa kendim de başvurursam ya da bir akraba başvurursa iki tane olunca iptal oluyor. Yani kazansan bile görürlerse 2 tane var, onu geri çekiyorlar. Onun için bu anlaşmaya girince anla bir sene fazla koyacaksa siz de koyamazsınız ikinci kere. 9 17 Eskiden kontrol numarası yoktu o şirketlere bağlanınca veriyorsun 100 dolar ama başvurdu mu başvurmadı bilmiyordun ama şimdi başvurunca kabul edildiyse kontrol numarası veriyor. Onu saklıyorsun.“