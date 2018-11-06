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Yeşil Kart Başvuruları Sona Erdi

06.11.2018 22:57 | Son Güncelleme

2020 yılı Çeşitlilik Vize Programı kapsamında 3 Ekim’de başlayan Yeşil Kart çekilişi için başvurular ABD doğu yakası saatiyle öğlen sona erdi

Yeşil Kart Başvuruları Sona Erdi

2020 yılı Çeşitlilik Vize Programı kapsamında 3 Ekim’de başlayan Yeşil Kart çekilişi için başvurular ABD doğu yakası saatiyle öğlen sona erdi. Amerika’da çalışma ve yaşama hakkı veren “Yeşil Kart” çekilişine katılanlar başvuru sonunda verilen takip numarası ile Mayıs ayında açıklanacak çekiliş sonucunu ücretsiz olarak www.dvlottery.state.gov adresinden kontrol edebilir

Amerika her yıl, farklı coğrafi bölgelerdeki ülkelerin vatandaşlarına çekiliş yoluyla göçmenlik hakkı tanıyor. Ülkeler, Amerika’ya en az göç verenler arasından belirleniyor. Türkiye de bu ülkelerden biri. Amerikan yönetimi Yeşil Kart başvuruları için para almıyor. Başvurular doğrudan, yani bir aracı kuruma gerek kalmaksızın yapılıyor. Yetkililer, bu tür kurumların, başvurular sonrasında bilgi takibi amacıyla haksız kazanç elde etmeye çalışabileceklerinden endişe ediyor.

Çekiliş, Yeşil Kart verilecek takvim yılından bir yıl önce düzenleniyor. Yani, 2020 mali yılında sağlanacak kotanın çekilişi için başvurular 2018’in son aylarında yapılıyor. Sonuçlar 2019 yılında açıklanıyor ve talihliler işlemlerinin tamamlanmasıyla 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020 arasını kapsayan 2020 mali yılında vizelerini alıyor.

Yeşil Kart çekilişini kazanmak, başvuru sahiplerine sadece göçmen vizesine başvurma hakkı kazandırıyor. Göçmen vizesi onaylanıp Amerika’ya giriş yapan kişiler Amerika’da göçmenlik statüsü kazanıyor. Uzmanlar kurada ismi çıkanları bir an önce eksiksiz evraklarıyla konsolosluklara göçmenlik başvurusu yapmaları konusunda uyarıyor.

Bangladeş, Brezilya, Kanada, Çin, Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Haiti, Hindistan, Jamaika, Nijerya, Pakistan, Peru, Filipinler, Güney Kore, Kuzey İrlanda hariç İngiltere ve ona bağlı bölgelerle Vietnam’da doğanlar Yeşil Kart çekilişine katılma hakkına sahip değil.

Yeşil Kart başvurularını kaçıranlar bir sonraki sene www.dvlottery.state.gov adresinden başvuru yapabilir.

Çekiliş ile ilgili detaylı bilgi için:

tr.usembassy.gov/tr/visas-tr/immigrant-visas-tr/diversity-visa-tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

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