Yeşil Kart Başvurusu İçin Salı Son Gün

2020 yılı Çeşitlilik Vize Programı kapsamında Yeşil Kart çekilişi için başvurular Salı günü sona eriyor. Amerika’da çalışma ve yaşama hakkı veren “Yeşil Kart” çekilişine katılmak isteyenler Salı öğlen 12’ye kadar www.dvlottery.state.gov adresinden başvurularını yapabilir.

Amerika her yıl, farklı coğrafi bölgelerdeki ülkelerin vatandaşlarına çekiliş yoluyla göçmenlik hakkı tanıyor. Ülkeler, Amerika’ya en az göç verenler arasından belirleniyor. Türkiye de bu ülkelerden biri. Amerikan yönetimi Yeşil Kart başvuruları için para almıyor. Başvurular doğrudan, yani bir aracı kuruma gerek kalmaksızın yapılıyor. Yetkililer, bu tür kurumların, başvurular sonrasında bilgi takibi amacıyla haksız kazanç elde etmeye çalışabileceklerinden endişe ediyor.

Başvuruda bulunanların soyad, ad, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, başvuru kotasından yararlanılan ülke, posta adresi, ikamet edilen ülke, e-mail adresi, eğitim durumu, medeni hal, çocuk sayısı, 21 yaşından küçük çocukların ve eşin özlük bilgileri gibi bazı temel bilgileri sağlaması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahiplerinin fotoğrafları gerekiyor.