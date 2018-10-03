HABER

Yeşil Kart Çekilişi İçin Başvurular Başladı

03.10.2018 21:18 | Son Güncelleme

Amerika’da çalışma ve yaşama hakkı veren, bir süre sonra da ABD vatandaşı olmanın yolunu açan, “Yeşil Kart” çekilişine katılmak isteyenler 6 Kasım günü öğle saatine kadar başvurularını yapabilirler

Yeşil Kart Çekilişi İçin Başvurular Başladı

2020 yılı Çeşitlilik Vize Programı (Yeşil Kart) çekilişi için başvurular başladı. Amerika’da çalışma ve yaşama hakkı veren, bir süre sonra da ABD vatandaşı olmanın yolunu açan, “Yeşil Kart” çekilişine katılmak isteyenler 6 Kasım günü öğle saatine kadar www.dvlottery.state.gov adresinden başvurularını yapabilirler.

Amerika her yıl, farklı coğrafi bölgelerden ülke vatandaşlarına çekiliş yoluyla göçmenlik hakkı tanıyor. Ülkeler, Amerika’ya en az göç verenler arasından belirleniyor. Amerikan hükümeti Yeşil Kart başvuruları için para almıyor. Başvurular doğrudan, yani bir aracı kuruma gerek kalmaksızın yapılabiliyor. Amerikan hükümeti, başvuru yapanları, aracı kurumlar kullanmamaları konusunda uyarıyor. Yetkililer, bu tür kurumların, başvurular sonrasında bilgi takibi amacıyla haksız kazanç elde etmeye çalışabileceklerinden endişe ediyor.

Başvuruda bulunanların soyad, ad, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, başvuru kotasından yararlanılan ülke, posta adresi, ikamet edilen ülke, e-mail adresi, eğitim durumu, medeni hal, çocuk sayısı, 21 yaşından küçük çocukların ve eşin özlük bilgileri gibi bazı temel bilgileri sağlaması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahiplerinin fotoğrafları gerekiyor.

Çekilişe katılanlar başvuru sonunda verilen takip numarası ile Mayıs ayında açıklanacak çekiliş sonucunu ücretsiz olarak www.dvlottery.state.gov adresinden kontrol edebilir.

Yeşil Kart çekilişini kazanmak, başvuru sahiplerine sadece göçmen vizesine başvurma hakkı kazandırıyor. Göçmen vizesi onaylanıp Amerika’ya giriş yapan kişiler Amerika’da göçmenlik statüsü kazanıyor.

Yeşil Kart başvuruları ile ilgili detaylı bilgi için,

tr.usembassy.gov/tr/visas-tr/immigrant-visas-tr/diversity-visa-tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

PARTNERPuantiye elbise zorladıPuantiye elbise zorladı
Rusya'yı suçlayan Trump'a Putin'den çok sert tepki: Suçlu arıyorsan aynaya bakRusya'yı suçlayan Trump'a Putin'den çok sert tepki: Suçlu arıyorsan aynaya bak
Fethullah Gülen’in Yerleşkesinde HareketlilikFethullah Gülen’in Yerleşkesinde Hareketlilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Yaşlı çift havuz başında 'uygunsuz halde' görüntülendi!

Yaşlı çift havuz başında 'uygunsuz halde' görüntülendi!

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Enrique Iglesias konserine gelen hayranıyla ateşli şekilde öpüştü

Enrique Iglesias konserine gelen hayranıyla ateşli şekilde öpüştü

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

İlginizi Çekebilir

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'yı suçlayan Trump'a Putin'den çok sert tepki: Suçlu arıyorsan aynaya bak

Rusya'yı suçlayan Trump'a Putin'den çok sert tepki: Suçlu arıyorsan aynaya bak

ABD polisi FETÖ elebaşının kaldığı kampın etrafını sardı

ABD polisi FETÖ elebaşının kaldığı kampın etrafını sardı

ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

Hindistan'da tecavüz vahşeti! Ağaca astılar

Hindistan'da tecavüz vahşeti! Ağaca astılar

Canlı yayında yanlışlıkla nehre itti!

Canlı yayında yanlışlıkla nehre itti!

Uzayda 'gulyabani' paniği!

Uzayda 'gulyabani' paniği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.