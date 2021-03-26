“Yeşil Kart Sayısı Artarsa Türkler’in Şansı Yüksek”

Amerika’da göçmenlik konusu Biden yönetimi döneminde de gündemin ilk sıralarında yerini koruyor. Ülkenin güney sınırında sayıları giderek artan sığınmacı sorunu devam ederken geçtiğimiz haftalarda Joe Biden’ın ABD Kongresi’ne sunduğu yeni göçmenlik yasa tasarısıyla çekiliş yoluyla ülkeye alınan göçmen sayısının 55 binden 80 bine çıkarılması planlanıyor. New York Barosu avukatlarından Arda Beşkardeş, tasarının yasalaşma sürecini VOA Türkçe’ye değerlendirdi. Amerika’da her yıl yapılan Yeşil Kart çekilişinin amacının ABD nüfusunu çeşitlendirmek olduğunu vurgulayan Beşkardeş, başvuru için lise mezuniyeti ya da bir meslek sahibi olmanın yeterli olduğunu söylüyor. “Piyangonun bir başvuru ücreti yok. Bilgisayar aracılığıyla sanal ortamda yatırıyorsunuz. Bunu kazanan 55 bin kişiye Amerika, Yeşil Kart (Green Card) dağıtıyor. Yeşil Kart, Amerika'da süresiz ikamet hakkı ve çalışma sağlıyor ve beş yıl sonunda vatandaşlığa dönebiliyor. Cumhuriyetçiler’in çok eleştirdiği bir şey.” Yeşil Kart çekilişinde kota artarsa Türkler’in şansı yükselir mi?

Avukat Arda Beşkardeş, eski başkanlar Clinton, Bush ve Obama döneminde de hem Yeşil Kart çekilişinin kaldırılmasını hem de başvuru sayısının arttırılmasını öngören farklı yasa tasarılarının gündeme geldiğine dikkat çekiyor. Sayının 85 bine çıkarılmasına yüzde 50 ihtimal veren hukukçu, tasarının yasalaşması halinde bile dört yıl sonra olası bir yönetim değişikliğinde yeniden ortadan kalkabileceğini söylüyor. Sayının artması durumunda ise Türk vatandaşlarına çıkma şansının birçok ülkeye göre yüksek olduğunu şu sözlerle ifade ediyor: “Şu anki tasarı 55 binden 85 bine çekilmesi yönünde. Bu 85 bin içerisinde Türkiye'nin çok yüksek şansı var. Çünkü Türkiye, Avrupa içerisinde kabul ediliyor. Kıtalara göre oran veriliyor, kaç kişinin Yeşil Kart alabileceğine ve Türkiye, Avrupa kıtasında. Avrupa'da özellikle Batı Avrupa'dan çok başvuru olmuyor. O yüzden Türk vatandaşların şansı bazı ülkelere ve bazı kıtalara göre daha yüksek.” ABD’de çalışma ve oturum izni hangi yollarla alınabilir? Peki, Amerika'da yaşama ve çalışma olanağı tanıyan Yeşil Kart nasıl alınır? Hangi yollarla alınabilir? Ne kadar sürer? Bunu almak için hangi özelliklere sahip olmak lazım?

Arda Beşkardeş bu soruları şöyle yanıtlıyor: “Bir kere piyango ile alabiliyorsunuz. İkincisi, eğer işvereniniz varsa Amerika'da bir işte çalışacaksınız ve bu, eğer kalifiye bir işse o zaman işveren aracılığıyla Yeşil Kartı alabiliyorsunuz. İşin ne kadar kalifiye olduğu, ne kadar eğitim gerektirdiği ne kadar tecrübe gerektirdiği ve Amerikan iş pazarlığında bu işi yapabilecek ne kadar az insan olduğu doğru orantılı olarak Yeşil Kart alma şansınızı yükseltiyor. Üçüncü olarak tabii ki çok parası olan insanlar yatırım aracılığıyla Amerika'da Yeşil Kart alabiliyorlar. Çok yüksek rakamlardan konuşuyoruz. Aynı zamanda eğer bir aile bağınız varsa, bir Amerikan vatandaşının akrabası iseniz birinci derecede, yani anne baba, çocuk, eş ya da abi abla kardeş şeklinde, ya da bir Yeşil Kart sahibi ile birinci derecede akrabaysanız, onlar da Yeşil Kart sahiplerinin çocukları ve eşleri olarak kabul ediyor. O zaman Amerika'da Yeşil Kart alabiliyorsunuz. Hepsinde bir hiyerarşi var.” “ABD’nin en çok konuşulan ismi Elon Musk da bir göçmen”