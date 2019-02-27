‘Yeşil’ listede aranırken yakalanan DHKP/C’li İlter, 2008’de örgütün başına getirilmiş

İstanbul’da dün sabaha karşı terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında bulunan örgütün sözde ‘genel sekreteri’ Ümit İlter’in, örgütün kurucu elebaşı Dursun Karataş’ın 2008’de ölümünün ardından örgütün bugünkü kilit ismi ve lideri olarak gösterildiği belirlendi.

Kültür merkezindeki sığınakta ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, dün sabaha karşı Okmeydanı’nda faaliyet gösteren İdil Kültür Merkezi adlı bir binanın bodrum katına yapılan bir sığınağa düzenlediği operasyonda, terör örgütü DHKP/C’nin sözde genel sekreteri Ümit İlter ve sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu’nun da aralarında bulunduğu üst düzey 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Örgüt yöneticilerinin ele geçirildiği sığınağın bulunduğu kültür merkezinin faaliyetlerine devam etmesi ise dikkat çekti.

Örgütün sözde lideri 1 milyon lira ödülle aranıyordu

İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki ‘yeşil’ kategoride yer alan ve 1 milyon lira para ödülü ile aranan örgütün sözde genel sekreteri Ümit İlter ve ‘gri’ kategoride aranan Emel Yeşilırmak ile İbrahim Gökçek, ‘Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçundan aranan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu ile aynı suçtan aranan sözde halkın hukuk bürosu sorumlusu Barkın Timtik, ‘kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek’, ‘yönetmek’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçlarından arama kaydı bulunan sözde halkın mühendis mimarları sorumlusu Barış Yüksel, operasyon sırasında binada bulunan B.V. ve S.G.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.