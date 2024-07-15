Yeşil mercimek faydaları nelerdir? Yeşil mercimek neye iyi gelir?

Her bir türü ve rengi ayrı lezzetli olan mercimek aynı zamanda şifa deposu olarak da bilinir. Sofraları şenlendirdiği kadar insan sağlığına olan faydası da kabul edilen mercimeğin tüm türlerinden çeşitli yemekler hazırlanabilir. Yeşil mercimek hem çorbası ile hem yemeği ile hem salatası ile damakları şenlendirirken birçok rahatsızlığın çözümü olarak da son derece faydalıdır. Farklı yaş gruplarına hem lezzeti ile hem de faydaları ile hitap eden bir besindir.

Yeşil mercimek faydaları nelerdir?

Yeşil mercimek faydaları ile bilinen aynı zamanda lezzetli sofralar kurmaya yardımcı olan baklagiller arasında yer alır. Tam bir protein kaynağı olan yeşil mercimek aynı zamanda diyet yapan, sağlıklı beslenmeyi tercih eden ve beden sağlığını korumak isteyen kişiler tarafından da sık olarak tercih edilir.

Kronik rahatsızlıklara karşı da insan bedenini koruduğu bilinen yeşil mercimek birçok farklı sağlık sorununa da iyi gelir. Özellikle glutensiz beslenen kişiler için faydalı olan yeşil mercimek doğru miktarlarda tüketildiği sürece birçok yararı olan bir gıdadır. En bilinen ve kabul edilen yararlarından bazıları şunlardır:

Kalp sağlığını korur.

Uzun süre tokluk hissi verir.

Bedenin protein ihtiyacını karşılar.

Et yemeyen kişilerin etten alması gereken vitaminleri ve mineralleri alabilmesini sağlar.

Tansiyonu dengeler.

Çölyak hastalarının beslenmelerine yardımcı olur.

Kabızlık sorunu yaşayanlara yardımcıdır.

Sindirim sistemini düzenler.

Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunur.

Vücutta bulunan şekerin enerjiye dönüşümüne yardımcı olur.

Yeşil mercimek neye iyi gelir?

Cevizin tadına benzetilen yeşil mercimek en az 1 gece önceden ıslatarak pişirilmelidir. Bu sayede birçok problemin çözümünde yardımcı olur. Yeşil mercimek yemeği faydaları ve iyi geldiği bazı durumlar ve özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Genel sağlığa faydalıdır.

Sindirimi kolaydır.

Kabızlık sorununa iyi gelir.

Damar tıkanıklıklarına engel olur.

Şeker hastalığı ihtimalini azaltır.

Bağırsak sorunlarını giderir.

Damarlarda oluşacak yağın önüne geçer.

Kas hücrelerini yeniler.

Kolesterolü düşürür.

Kalp hastalıklarına karşı korur.

Sinir sistemini korur.

Kan hücrelerinin oluşmasını sağlar.

Hormonal dengesizlikleri çözer.

Yeşil mercimek yemeği faydaları nelerdir?

Yeşil mercimek vitaminlerinin başında B vitamini gelir. Ayrıca manganez, bakır, magnezyum, çinko, fosfor, potasyum mineralleri açısından da zengin bir baklagil türüdür. Ayrıca güçlü bitkisel gıdalardan biri olan yeşil mercimek yemeği polifoneller de içerir. Karbonhidrat ve protein açısından da oldukça faydalıdır. Yeşil mercimek yemeği birçok farklı özelliği ve içerdiği vitaminlerle, minerallerle son derece zengin bir besin kaynağıdır ve insan sağlığı için çok faydalıdır.

Ancak yemeği hazırlanmadan önce en az 1 gece suda bekletilmelidir. Aksi takdirde bazı gaz problemlerine ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Çok yararlı olan yeşil mercimek bazı kişiler için olumsuz durumlara da sebebiyet verebilir. Bu nedenle bilinçli ve hatta doktor kontrolünde tüketmek faydalı olacaktır. Yeşil mercimek zararları ya da olası olumsuz etkileri şunlardır:

Gazlı bir gıda olduğu için çok yenirse gaz problemleri oluşabilir.

İshale neden olabilir çünkü bağırsakları çalıştırıcı özelliği vardır.

Vücudu yorabilir.

Tansiyonu dengeleme özelliği fazla tüketilirse tansiyon sorunlarına da dönüşebilir.

Çok yenirse hem çocuklar hem de yetişkinlerde bazı mide problemleri oluşturabilir.

Bağışıklığı kuvvetlendirir ve vücuda dinçlik, enerji verir ama fazla tüketilirse yorgunluğa neden olabilir. Yeşil mercimeği 1 gece önceden ıslatarak sindirim sorunlarına neden olmasının önüne geçilebilir. Ayrıca yeşil mercimeğin bekletildiği suya bir çay kaşığı kadar kimyon eklenerek gaz yapıcı etkisi de azaltılabilir. Kimyon, mercimek haşlanırken de suyuna katılarak kullanılabilir.

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.