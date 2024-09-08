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Yeşil pasaport nasıl alınır? Yeşil pasaport hakkı kimlere verilir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
06.09.2024 00:13
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Başka bir ülkeye gitmeden önce çıkartılması gereken pasaport, resmî kurumlara başvurarak temin edilebilen bir seyahat belgesidir. Çeşitli renklerde düzenlenen pasaportların her biri farklı bir amaca bağlı olarak düzenlenir ve çeşitli ayrıcalıklarıyla işlevleri bulunur. Her pasaportun rengi, türü ve kullanım alanları farklıdır.

Yeşil pasaport nasıl alınır? Yeşil pasaport hakkı kimlere verilir?

İçindekiler

  • Yeşil pasaport nasıl alınır?
  • Yeşil pasaport nereden alınır?
  • Yeşil pasaport hakkı kimlere verilir?
  • Hangi memur yeşil pasaport alabilir?
  • Kaç yıllık memur yeşil pasaport alabilir?

En bilinen ve genel olarak ortalama şartlara uygun herkese verilebilen bordo renkteki pasaportlar umuma mahsustur. Siyah renkte olan pasaportlar diplomatiktir ve herkese verilmez. Gri renkte kapları olan pasaportlar hizmet pasaportlarıdır. Çeşitli şartları yerine getiren kişilere yaptıkları başvurular doğrultusunda uygun renkte pasaport verilir. Yeşil pasaport ise özel kriterler gerektiren bir pasaport türüdür.

Yeşil pasaport nasıl alınır?

Yeşil pasaport 5 yıllık bir süre için sadece memur statüsünde olan kişilere ve onların ailelerine verilebilen bir pasaport çeşididir. Bu pasaport alma hakkı bulunan ve ayrıcalıklı sayılan kişiler, belirlenen süre içinde çeşitli ülkelere vize alma gereği duymadan da girebilirler.

Bir kişi şartları yerine getiriyorsa yeşil pasaport almak için başvuruda bulunabilir. Ayrıca başvuru sırasında gerekli belgeleri tamamlamış olması ve aldığı randevuya tüm belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp gitmesi de gerekir. Ardından ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlara başvuru yapabilir.

Yeşil pasaport nereden alınır?

Şartları yerine getiren ve istenen koşullara uygun olan kişilere yeşil pasaport verme yetkisi, yapılan başvuru işleminin ardından beli kurum ve kuruluşlara aittir. 2018 yılından itibaren yeşil pasaport verme yetkisi il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine teslim edilmiştir.

Yeşil pasaport alma hakkı olan kişi başvuru formunu doldurmalı ve formu hem ıslak imzalı hem de elektronik imzalı olarak 2-3 gün içinde il Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne teslim etmelidir. Değerlendirme müdürlük tarafından yapılır ve kişiye belli bir süreliğine yeşil pasaport verilir.

Yeşil pasaport hakkı kimlere verilir?

Yeşil pasaport şartlarının başında kişilerin memur statüsünde olması şartı gelir. Bunun dışında gerekli evrakların tamamlanmış olması da gerekir. Bu pasaport türünü alma hakkı kazanan farklı kişilerden emekli öğrenci ya da aileden olmaları gibi farklı özelliklerine göre farklı belgeler istenebilir:

  • Kimlik aslı
  • 2 biyometrik fotoğraf
  • Veli muvafakatnamesi (18 yaşından küçükler için)
  • Memurun çalıştığı kurumun müdürlüğünce hazırlanmış olan imza sirküleri (Çalışanlar için)
  • Emekli olunan tarihte verilen kadro bilgisini gösteren evrak (Emekliler için)
  • Hak sahibi olan kişinin öldüğü tarihteki kadro bilgisini ispatlayan belge (Hak sahibi öldüyse)

Hangi memur yeşil pasaport alabilir?

Bir kişinin yeşil pasaport alabilmesi için statüsü önemlidir. Herkesin alma hakkının olmadığı bu pasaport sadece aşağıda belirtilen kişilere verilir:

  • Emekli olmuş olan eski belediye başkanlarına
  • Devlet sporcusu kabul edilmiş olan kişilere
  • TBMM (Türkiye Millet Meclisi) eski üyelerine ve bakanlarına
  • Kadrolu memurlara
  • Kamu görevlilerine
  • Görev süreleri boyunca büyükşehir statüsünde olan şehirlerdeki il başkanlarına ve ilçe başkanlarına

Kaç yıllık memur yeşil pasaport alabilir?

Yeşil pasaport için gerekli evrakların tamamlanması dışında bir önemli koşul da talepte bulunan memurun belli bir süreyi o kamu kurum ve kuruluşunda ya da memur olarak tamamlamış olması gerekliliğidir.

Kanunlar gereğince devlet memuru olarak çalışan kişi, fiili olarak 10 yıl süre ile çalışmış olması gerekir. Bu koşulu yerine getiriyorsa yeşil pasaport alma hakkına sahip olabilir. Ayrıca ailesi de bu ayrıcalıktan yararlanabilir.

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pasaport
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