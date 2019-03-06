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"Yeşil pasaportun süresinin 4-5 yıla çıkarılması son derece makul"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 12:41 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Arkadaşlara (iş insanlarına) iki yıllık yeşil pasaport veriyormuşuz, bunun 4 yıla çıkarılması konusunda haklı bir talep geldi. 4 yıla çıkarılması son derece makul, 5 yıla çıkarılması son derece makul" - "Dünyada misyon sayısı bakımından, büyükelçilik, başkonsolosluk bakımından beşinci sıraya yükseldik. Daha 9 sene önce 12 büyükelçiliğimizin olduğu Afrika'da 42 büyükelçiliğimiz var. 6 büyükelçiliğimizin olduğu Latin Amerika, Karayipler ve Orta Amerika bölgesinde 17 misyonumuz var"

BALIKESİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Arkadaşlara (iş insanlarına) iki yıllık yeşil pasaport veriyormuşuz, bunun 4 yıla çıkarılması konusunda haklı bir talep geldi. 4 yıla çıkarılması son derece makul, 5 yıla çıkarılması son derece makul." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, muhtarlar, milletvekilleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, bir şehrin kalkınması ve gelişmesi için yerel yönetimlerin önemine değinerek, yerel yöneticilerin vizyon sahibi olması gerektiğini söyledi.

Doğu'da ve Güneydoğu'da kayyum olarak atanan belediye başkanlarının şehirlerine büyük hizmetler yaptığını dile getiren Çavuşoğlu, istihdam sorunuyla alakalı da çalıştıklarını belirtti.

Yerel seçimlerin istikrarın devamı için önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dış politikamızın gündemi çok yoğun. Dünyanın her yerinde varız, 242 misyonumuz var. Dünyada misyon sayısı bakımından, büyükelçilik, başkonsolosluk bakımından beşinci sıraya yükseldik. Daha 9 sene önce 12 büyükelçiliğimizin olduğu Afrika'da 42 büyükelçiliğimiz var. 6 büyükelçiliğimizin olduğu Latin Amerika, Karayipler ve Orta Amerika bölgesinde 17 misyonumuz var. Neden bu kadar büyükelçilik açıyoruz? Dünyanın neresinde olursa olsun Türk bayrağımızı dalgalandıralım ama Türkiye'nin menfaatleri de nerede, nasıl bunu da bulalım, araştıralım değerlendirelim istiyoruz. İş insanlarımızın yurt dışındaki fırsatları değerlendirmesinde onlara yardımcı olalım, ülkelerle ilişkileri geliştirelim ki önemli kararlar alalım."

- Yeşil pasaport süresi

Çavuşoğlu, vizesiz Avrupa için temasların devam ettiğini hatırlattı.

İhracatçılara yeşil pasaport verdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Bursa'da arkadaşlar gündeme getirdi; arkadaşlara iki yıllık yeşil pasaport veriyormuşuz, bunun 4 yıla çıkarılması konusunda haklı bir talep geldi. 4 yıla çıkarılması son derece makul, 5 yıla çıkarılması son derece makul. Aksi bir durum olduğu zaman, bir suistimal, devlet gerekeni yapar ama böyle şüpheci yaklaşarak kısa vadeli vermenin bir anlamı yok. Bunları da uzatmamız lazım." diye konuştu.

Dünyanın her yeriyle ilişkilerini normalleştirerek o ülkelerden sermayenin Türkiye'ye gelmesini sağlamak için de çaba sarf ettiklerini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırımcı miktarının kendilerinin döneminde arttığını anımsattı.

- "Fırat Kalkanı ve Afrin bölgesine 320 bin Suriyeli döndü"

Suriye'deki savaşın bitmesi için uğraşan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Şimdi Fırat Kalkanı ve Afrin bölgesine 320 bin Suriyeli döndü. Suriyeli göçmenlerin oralara güvenli bir şekilde döndürülmesi için tüm alanlarda en önemli aktör Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden inşasını da önemsediklerine değindi.

Bu amaçla 5 milyar dolar kredi taahhüdünde bulunduklarına işaret eden Çavuşoğlu, "Bunu kim kullanacak? İş insanlarımız kullanacak. Şimdi Habur kapısındaki sorunu da çözüyoruz. İnşallah yeni bir kapı daha açacağız. Buralardaki çifte keyfi vergilendirmeyi de kaldırıyoruz. Bölgemizdeki ülkelerin istikrarı için çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Dünyanın her yerinde zor şartlar altında yaşayan insanlar için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, insani yardımlarda Türkiye'nin birinci sırada olduğunu dile getirdi.

Milli davalara sahip çıktıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Gazilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Şehitlerimize ve onların ailelerine de ne kadar teşekkür etsek azdır. Devletimiz her zaman gazilerimizin ve şehit ailelerinin, yakınlarının yanındadır. Şimdi Kıbrıs gazilerinin madalyaları basılmak üzere ve gazilerimize madalyalarını dağıtacağız." açıklamasında bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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