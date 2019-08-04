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Yeşil patlıcan çiftçileri şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 12:10 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, sebze ektiği bahçesinde patlıcan toplamaya giden çiftçi, yeşil patlıcan görünce neye uğradığını şaşırdı.Çınar ilçesine bağlı Toraman köyünde Yakup Şahin isimli çiftçi, ektiği sebzeleri toplamak için bahçesine girdi.

Yeşil patlıcan çiftçileri şaşırttı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, sebze ektiği bahçesinde patlıcan toplamaya giden çiftçi, yeşil patlıcan görünce neye uğradığını şaşırdı.
Çınar ilçesine bağlı Toraman köyünde Yakup Şahin isimli çiftçi, ektiği sebzeleri toplamak için bahçesine girdi. Domates ve biberleri topladıktan sonra patlıcanların olduğu hatta gelen çiftçi, olgunlaşmış sebzeleri toplayıp torbasına doldurmaya başladı. Bir süre sonra olgunlaşmış patlıcanlar arasında yeşil bir patlıcan gören çiftçi neye uğradığını şaşırdı. İlk başta sebzenin ne olduğunu anlamayan çiftçi, daha sonra ürünün patlıcan olduğuna kanaat getirdi.
Çiftçi Yakup Şahin dün, ektikleri sebzeleri toplamak için bahçeye gittiğini söyledi. Şahin, "Sabah saatlerinde bahçeye gittim ve domates, biber ve patlıcanları toplamaya başladım. Domates ve biberleri bitirdikten sonra patlıcanların olduğu hatta geldim. Burada gözüme yeşil patlıcan ilişti. Şok geçirdim, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Kestim ve eve getirdim, önümüzdeki yıl tohum olarak kullanacağım" dedi.

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