HABER

Yeşil reçete çetesi çökertildi: 430 bin ilaç ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 12:47 | Son Güncelleme

BURSA merkezli 9 ilde yapılan operasyonda, yeşil reçeteyle satılan ilaçları, üretici firmalardan, 'ihraç edecekleri' yalanıyla alıp piyasaya süren, aralarında iş insanlarının da olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Yeşil reçete çetesi çökertildi: 430 bin ilaç ele geçirildi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA merkezli 9 ilde yapılan operasyonda, yeşil reçeteyle satılan ilaçları, üretici firmalardan, 'ihraç edecekleri' yalanıyla alıp piyasaya süren, aralarında iş insanlarının da olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 430 bin ilaç ele geçirildi.
Ele geçirilen ilaç sayısının, Türkiye genelinde bir seferde ele geçirilen en yüksek rakam olduğu bildirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haziran ayında yeşil reçeteye tabi 235 bin ilaç ele geçirdi. Narkotik polisi, operasyonun ardından Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla soruşturmayı derinleştirdi.
Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda da operasyon için düğmeye bastı. Polis, Bursa merkezli operasyonda Samsun, Erzurum, Karaman, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Van ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı, yeşil reçeteyle satılan 430 bin ilaç ele geçirildi.
Şüphelilerin, üretici firmalara, sahte belgeler ile kendilerini ecza deposu gibi gösterip, ihraç edecekleri yalanıyla ilaçları aldıkları, uyuşturucu olarak da sattıkları belirlendi.
Bursa'ya getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Yeşil reçete çetesi çökertildi: 430 bin ilaç ele geçirildiYeşil reçete çetesi çökertildi: 430 bin ilaç ele geçirildi

Okul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediyeOkul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediye
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildiEşini ve kayınvalidesini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
Tünellerde bulunan trafodan kablo çalan 3 kişi yakalandıTünellerde bulunan trafodan kablo çalan 3 kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.