HABER

Yeşil reçete ile alınabilen uyuşturucu hapları mutfak dolaplarına saklamışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 08:31 | Son Güncelleme

Jandarma ekiplerinin Kayseri merkezli 7 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonda, yeşil reçete ile alınan ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürülen eczacılar ve doktorların, ekiplerin bulmaması için uyuşturucu hapları mutfak dolaplarının içine sakladığı ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri merkezli İstanbul, Adana, Erzurum, Malatya, Elazığ ve Tekirdağ’da başlatılan operasyonda aralarında eczacılar ve doktorların da bulunduğu 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin Kayseri merkezli 7 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonda, yeşil reçete ile alınan ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürülen eczacılar ve doktorların, ekiplerin bulmaması için uyuşturucu hapları mutfak dolaplarının içine sakladığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri merkezli İstanbul, Adana, Erzurum, Malatya, Elazığ ve Tekirdağ’da başlatılan operasyonda aralarında eczacılar ve doktorların da bulunduğu 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların yeşil reçete ile alınabilen uyuşturucu ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürüldü.
Öte yandan, jandarma ekiplerinin hassas burunlu köpekler ile evde yaptıkları aramalarda, yeşil reçete ile alınabilen uyuşturucu hapların mutfak dolaplarının içine gizlendiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan 30 kişinin işlemleri sürüyor.

PARTNEROnları böyle görenler şaşıp kalıyor! Bu maç çok başkaOnları böyle görenler şaşıp kalıyor! Bu maç çok başka
Yolun ortasına yattı, çekicinin altında kalıp öldüYolun ortasına yattı, çekicinin altında kalıp öldü
Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldüAlkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırdı! Duyan herkes oraya koştu

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırdı! Duyan herkes oraya koştu

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Diriliş Ertuğrul'da obayı sarsan ölüm!

Diriliş Ertuğrul'da obayı sarsan ölüm!

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Korkunç rakamlar! Yüzde 67 arttı

Korkunç rakamlar! Yüzde 67 arttı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.