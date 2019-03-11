HABER

'Yeşil Reçete' operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 10:21 | Son Güncelleme

 KAYSERİ merkezli 7 ilde, yeşil reçeteyle verilen ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 28 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.

'Yeşil Reçete' operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyede

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli 7 ilde, yeşil reçeteyle verilen ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 28 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, 4 gün önce Kayseri merkezli 7 ilde, yeşil reçeteyle verilen ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Baskın yapılan evlerde çok sayıda yeşil reçeteli ilaç ele geçirildi. Operasyonda, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 20'si yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 8 kişinin sorgusu halen emniyette devam ederken, firari 2 şüpheli aranıyor.

FOTOĞRAFLI

'Yeşil Reçete' operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyede'Yeşil Reçete' operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyede'Yeşil Reçete' operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyede

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Opera sanatçısı, intihar ettiOpera sanatçısı, intihar etti
Edirne'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklamaEdirne'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Ders bahanesiyle kandırdılar! Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Ankara'da iğrenç olay! Ders bahanesiyle kandırdılar

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Sınıfta korkunç olay! Flaş 'Momo' detayı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İstiklal Caddesi'nde yoldan geçen kadın saniyelerle ölümden kurtuldu! O anlar kamerada

Saniyelerle ölümden kurtuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.