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Yeşil sahada dünyaevine girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 12:37 | Son Güncelleme

Futbol antrenörü Berkin Yavuz, çiçeklerle süslenen kale direği ve ölen babasının karton maketi önünde stadyumda düzenlenen törenle hayatını Tuğçe Ülkü Okan ile birleştirdi

Zonguldak'ta, futbol antrenörü Berkin Yavuz, çiçeklerle süslenen kale direği ve ölen babasının karton maketi önünde stadyumda düzenlenen törenle Tuğçe Ülkü Okan ile evlendi.

Zonguldakspor'un 1. ve 2. Lig'de mücadele ettiği dönemde 1983-1984 ile 1992-1993 sezonlarında takımının kalesini koruyan ve böbrek yetmezliği sebebiyle 2013 yılında yaşamını yitiren Hulusi Yavuz'un futbol antrenörü oğlu Halil Berkin Yavuz, Tuğçe Ülkü Okan ile nikahlarını Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda yapma kararı aldı.

Hulusi Yavuz'un karton maketini nikah masasının başköşesine koyan çift, çiçeklerle süslenmiş kaleyi de dekor olarak kullandı. Stadyuma alkışlar eşliğinde giren çift, nikah töreninin ardından tebrikleri kabul etti.

Halil Berkin Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllarının şehir stadında geçtiğini belirterek, "Zaten küçüklüğümden beri buradayım. Babam da yıllarca kalecilik ve kaleci antrenörlüğü yapmıştı. Ben de futbol antrenörüyüm. Böyle bir şey düşündük. Babamızı da yad ettik. Eşim de ilk etapta çok şaşırdı. Yeşil sahalarda doğduk, burada öleceğiz. " diye konuştu.

Tuğçe Ülkü Yavuz da evlendiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Böyle bir şey yaşadığım için çok mutluyum. 'Hulusi Baba'yı yaşatıyoruz ve mutluyuz." dedi.

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nikah STA Zonguldak

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