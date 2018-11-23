HABER

Yeşil Sol Parti liderlerinin pasaportlarına el kondu

23.11.2018 18:07 | Son Güncelleme

Türkiye'deki Yeşil Sol Parti'nin eş sözcüleri Eylem Tuncaelli ve Naci Sönmez'in pasaportlarına İstanbul Atatürk Havalimanı'nda el kondu.

Yeşil Sol Parti liderlerinin pasaportlarına el kondu

Tuncaelli ve Sönmez, Almanya'daki bir uluslararası konferansa gidiyordu.Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan Avrupa Yeşiller Partisi'nin 29'uncu konferansına katılmak için Türkiye'den ayrılmaya hazırlanan Yeşil Sol Parti eş sözcüleri Eylem Tuncaelli ve Naci Sönmez'in pasaportlarına İstanbul Atatürk Havalimanı'nda el konduğu açıklandı.

Yeşil Sol Parti'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tuncaelli ve Sönmez'in yurt dışı yasağı olmamasına rağmen pasaportlarına el konularak çıkışları engellendi. Bu hukuksuz uygulama bizleri yıldıramaz, mücadeleye devam edeceğiz" denildi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Sönmez, "Bu sabah pasaport kontrolünde polis tarafından durdurulduk. Bize pasaportlarımızın geçersiz olduğunu ve ülkeden ayrılamayacağımızı söylediler" dedi. Sönmez, "Şaşkınız çünkü bu bağlamda bir mahkeme kararı yok" diye ekledi.

Sönmez, olayın ardından attığı tweet'te de, "Bu sabah Avrupa Yeşiller Partisi'nin 3 günlük toplantısına katılmak üzere havaalanına geldik. Herhangi bir yurt dışı yasağımız olmamasına rağmen pasaportlarımıza el koyularak keyfi bir şekilde çıkışımız engellendi. Bu da yeni Türkiye ve yeni rejim vesikası oldu bize!" ifadesini kullandı.

Tuncaelli ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu engeller, hukuksuzluklar, demokrasi ve hukuk mücadelesinde safları sıklaştırmamızı sağlar" dedi.

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği askeri operasyonu sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla eleştiren Sönmez ve Tuncaelli hakkında Şubat ayında "terör örgütü propagandası" ve "halkın kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından yasal işlem başlatılmıştı. Kısa süreliğine gözaltına alınan her iki isim de adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Sönmez, dpa'ya yaptığı açıklamada, haklarındaki yurt dışına çıkış yasağının Temmuz ayında mahkeme tarafından kaldırıldığını söyledi.

DW,dpa/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERYeni bir dinozor türü keşfedildi!Yeni bir dinozor türü keşfedildi!
Pakistan Başbakanı: Hz. İsa ‘aslında hiç var olmadı'Pakistan Başbakanı: Hz. İsa ‘aslında hiç var olmadı'
Erdoğan: ‘Kadınla Erkek Arasında Fıtri Farklılık Söz Konusu’Erdoğan: ‘Kadınla Erkek Arasında Fıtri Farklılık Söz Konusu’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

İlginizi Çekebilir

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

Suudi iş adamlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

Suudi iş adamlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

Dünyanın en büyük cinsel ilişki partisini planlıyormuş!

Dünyanın en büyük cinsel ilişki partisini planlıyormuş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran, Suudi Arabistan bayraklı tekneye el koydu!

İran, Suudi Arabistan bayraklı tekneye el koydu!

Pakistan Başbakanı: Hz. İsa ‘aslında hiç var olmadı'

Pakistan Başbakanı: Hz. İsa ‘aslında hiç var olmadı'

ABD'den şaşırtan açıklama: Suriye'deki iktidarı değiştirme niyetinde değiliz

ABD'den şaşırtan açıklama: Suriye'deki iktidarı değiştirme niyetinde değiliz

'Facebook'tan başka erkeklerle konuşuyorsun' dedi, dehşet saçtı

'Facebook'tan başka erkeklerle konuşuyorsun' dedi, dehşet saçtı

Tecavüzcü haklı bulununca iç çamaşırlarıyla sokağa döküldüler!

Tecavüzcü haklı bulununca iç çamaşırlarıyla sokağa döküldüler!

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.