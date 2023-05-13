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  4. Yeşil Sol Parti'nin İstanbul'daki mitinginde terörist başının flamasını açınca gözaltına alındı! Skandal sözler...

Yeşil Sol Parti'nin İstanbul'daki mitinginde terörist başının flamasını açınca gözaltına alındı! Skandal sözler...

13.05.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşil Sol Parti'nin İstanbul'da düzenlediği mitinge giderken PKK terör örgütü elebaşının fotoğrafının bulunduğu flamayı açarak yürüyen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce de "örgüt üyeliği ve propagandasından" emniyette kaydı olduğunu belirlendi.

Yeşil Sol Parti'nin İstanbul'daki mitinginde terörist başının flamasını açınca gözaltına alındı! Skandal sözler...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Sol Parti'nin Yenikapı'da düzenlediği İstanbul mitingine katılmak için İDO iskelesi tarafından gelen grubun içerisinde bir kişinin terörist elebaşının fotoğrafının bulunduğu flamayı açarak yürüdüğünü tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerce durdurulan şüpheli D.K.'nin, daha önce de "örgüt üyeliği ve propagandasından" emniyette kaydı olduğunu belirledi.

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Gözaltına alınan zanlı, yasal işlemlerin yapılabilmesi için Fatih Güvenlik Büro Amirliği ekibine teslim edildi.

HDP'Lİ AYDENİZ'DEN SKANDAL SÖZLER

HDP'li Saliha Aydeniz: 'Sayın Öcalan özgür olmadıkça Türkiye'de özgür olamaz. Sayın Öcalan'ın özgür olması gerekiyor.' ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki gördü.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İstanbul miting

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