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Yeşil Sol Parti seçim bildirgesini açıkladı! Çok konuşulacak maddeler... 'Askeri operasyonlara son vereceğiz'

30.03.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en çok konuşulan partilerinden biri olan HDP, seçime Yeşil Sol Parti olarak girecek. Partinin seçim bildirgesi de belli oldu. Yeşil Sol Parti 2023 Seçim Bildirgesi içerisinde dikkat çeken maddeler var. Suriye ve Irak'a yönelik yapılan askeri operasyonlara son verilmesi, Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesinin sağlanması bunlardan biri...

Yeşil Sol Parti seçim bildirgesini açıkladı! Çok konuşulacak maddeler... 'Askeri operasyonlara son vereceğiz'

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacağını açıklayan HDP, bugün seçim bildirgesini paylaştı. HDP, seçim bildirgesi içerisinde birçok konuyu ele alırken maddeler dikkat çekti. HDP eş başkanlarından Pervin Buldan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'İktidarın politikalarına Yeşil Sol ile yanıt vereceğiz' demişti.

YEŞİL SOL PARTİ SEÇİM BİLDİRGESİNİ AÇIKLADI: 'ASKERİ OPERASYONLARA SON VERECEĞİZ' DEDİLER

Yeşil Sol Parti'nin seçim bildirgesini eş sözcüler Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın okudu. Çiğdem Kılıçgün Uçar, 'İşgal ve savaşa dayalı dış politikaya dur demek için geliyoruz' derken 'Suriye ve Irak’a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz' ifadelerini kullandı.

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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YERİNE İNANÇ İŞLERİ...

Aynı seçim bildirgesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da bahsedildi. Yeşil Sol Parti, Diyanet İşleri Başkanlığı yerine İnanç İşleri Başkanlığı kurulacağını belirtti. Zorunlu din dersinin de kaldırılacağını vurguladı.

ERKAN BAŞ DA KATILDI

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da Yeşil Sol Parti'nin seçim bildirgesini açıkladığı toplantıya katılan isimler arasındaydı.

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Pervin Buldan hdp

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