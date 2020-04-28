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Yeşil teknoloji niteliğine sahip ürünlerini satışa sundu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.04.2020 12:40 | Son Güncelleme

TP-Link yeşil teknolojili ve kolay kullanımlı iki yeni ağ anahtarını (switch) satışa sundu. TL-SG116 ve TL-SG116E switchler, 16 giriş yuvasına (port) sahip. Doğa dostu Ethernet teknolojisi sayesinde güç tüketiminde tasarruf sağlayan bu ürünler, hem kullanan kurumlara avantaj sağlıyor hem de çevreyi korumaya destek oluyor.

Yeşil teknoloji niteliğine sahip ürünlerini satışa sundu

Her iki modelde Auto-MDI/MDIX desteği bulunuyor ve her giriş yuvasında 10/100/1000 Mb/sn otomatik anlaşma özellikli RJ45 yuvası yer alıyor. TL-SG116 modeli, Gigabit Ethernet’e geçiş için kolay bir yöntem sağlayan masa üstü bir switch. Yapılandırma gerektirmeyen bu model, tak&çalıştır özellikli. TL-SG116E modeli ise web kullanıcı arayüzü ve indirilebilir yardımcı program aracılığıyla akıllı yönetim özelliğine sahip. 

Ağ kapasitesini genişletmek için

Her iki model ağ anahtarı, iş ve ev kullanımları için uygun. Ağ kapasitesini genişleterek büyük dosyalarının anında aktarımını sağlayan bu ürünler sayesinde çok büyük CAD, CDI ve multimedya dosyalarını çok hızlı aktarmak mümkün. 

TL-SG116E modelinde ise yöneticiler QoS’yi temel alan trafik önceliği belirleyebiliyorlar. Böylece ses ve video uygulamaları, özellikle IPTV uygulamalarında daha iyi bir ağ deneyimi sağlanıyor.

TP-Link’in bu iki yeni ağ anahtarının ikisi de ‘yenilikçi enerji tasarrufu’ teknolojilerinden yararlanıyor. Cihazların güç tüketimi otomatik olarak bağlantı durumuna ve kablo uzunluğuna göre ayarlanarak karbon ayakizini en aza indiriyor. Böylece daha az enerji tüketimi ile hem kullanıcılar hem de gezegenimiz kazanıyor. 
16 girişli yeni TP-Link ağ anahtarlarının fiyatı ise şöyle;

  • TL-SG116: 81 USD
  • TL-SG116E: 100 USD 
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