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‘Yeşil’ ve ‘Gri’ listedeki DHKP-C’li teröristler adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 13:00 | Son Güncelleme

İstanbul Okmeydanı’ndaki bir kültür merkezinin sığınağında yakalanan terör örgütü DHKP/C’nin sözde genel sekreteri Ümit İlter ve sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu’nun da aralarında bulunduğu 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Şubat Salı gecesi Okmeydanı’nda faaliyet gösteren İdil Kültür Merkezi adlı bir binanın bodrum katına yapılan bir sığınağa baskın düzenlemiş, operasyonda, terör örgütü DHKP/C’nin sözde genel sekreteri Ümit İlter ve sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu’nun da aralarında bulunduğu üst düzey 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki ’yeşil’ kategoride yer alan ve 1 milyon lira para ödülü ile aranan örgütün sözde genel sekreteri Ümit İlter ve ’gri’ kategorideki Emel Yeşilırmak ile İbrahim Gökçek, ’Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçundan aranan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu ile aynı suçtan aranan sözde halkın hukuk bürosu sorumlusu Barkın Timtik, ’kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek’, ’yönetmek’, ’terör örgütü propagandası yapmak’ ve ’silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçlarından arama kaydı bulunan sözde halkın mühendis mimarları sorumlusu Barış Yüksel adlı teröristler, operasyon sonrası İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alınmıştı.Operasyon sırasında binada gözcülük yaptığı ileri sürülen B.V.

İstanbul Okmeydanı’ndaki bir kültür merkezinin sığınağında yakalanan terör örgütü DHKP/C’nin sözde genel sekreteri Ümit İlter ve sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu’nun da aralarında bulunduğu 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Şubat Salı gecesi Okmeydanı’nda faaliyet gösteren İdil Kültür Merkezi adlı bir binanın bodrum katına yapılan bir sığınağa baskın düzenlemiş, operasyonda, terör örgütü DHKP/C’nin sözde genel sekreteri Ümit İlter ve sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu’nun da aralarında bulunduğu üst düzey 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki ’yeşil’ kategoride yer alan ve 1 milyon lira para ödülü ile aranan örgütün sözde genel sekreteri Ümit İlter ve ’gri’ kategorideki Emel Yeşilırmak ile İbrahim Gökçek, ’Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçundan aranan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu ile aynı suçtan aranan sözde halkın hukuk bürosu sorumlusu Barkın Timtik, ’kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek’, ’yönetmek’, ’terör örgütü propagandası yapmak’ ve ’silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçlarından arama kaydı bulunan sözde halkın mühendis mimarları sorumlusu Barış Yüksel adlı teröristler, operasyon sonrası İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alınmıştı.
Operasyon sırasında binada gözcülük yaptığı ileri sürülen B.V. ve S.G. ile örgütün sözde genel sekreteri Ümit İlter ve Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu’nun da aralarında bulunduğu üst düzey 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

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