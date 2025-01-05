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'Yeşil ve gri pasaportlulara ek prosedür ve 7 euro maliyet' iddialarına DMM'den yalanlama! "Listede Türkiye bulunmuyor"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.01.2025 09:24
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Avrupa'ya seyahat edecek olan gri ve yeşil pasaportlularla ilgili getirileceği iddia edilen ETIAS sistemi hakkında Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM) açıklama yapıldı. Kamuoyunda çıkan haberlere göre, ETIAS sistemiyle birlikte yeşil ve gri pasaport sahiplerine ek prosedür ve maliyet çıkartılacağı iddia edilmişti. DMM'den bahsi geçen iddiaları yalanlayarak, "Listede Türkiye bulunmamaktadır" dedi.

'Yeşil ve gri pasaportlulara ek prosedür ve 7 euro maliyet' iddialarına DMM'den yalanlama! "Listede Türkiye bulunmuyor"

Yeşil ve Gri pasaport sahiplerinin Avrupa Birliği'nin Schengen Bölgesi'ne dahil ülkelere yapacakları seyahatlere yeni getirilen kısıtlamaya yönelik, bugün bazı basın organlarında çıkan haberlere ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden açıklama geldi.

YEŞİL VE GRİ PASAPORTLULARA EK PROSEDÜR VE MALİYET

Bugün kamuoyunda, 'Yeşil ve gri pasaport sahiplerine' Avrupa seyahatlerinde ETIAS sisteminin getirileceği yönünde haberler çıkmıştı.

Bahsi geçen haberlerde yeşil ve gri pasaport sahiplerinin ETIAS sistemine kayıt olarak 7 euro ödeyecekleri ve çıkışlarda ekstra onay sürecine tabii tutulacağı ifade edilmişti.

DMM'DEN YALANLAMA: "TÜRKİYE BULUNMAMAKTADIR"

T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, bazı medya kuruluşlarında çıkan 'Yeşil ve gri pasaport' sahiplerinin Avrupa ülkelerine yapacakları seyahatlerle ilgili çıkan haberlere yalanlama geldi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan “Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB’ye giremeyecek” iddiası doğru değildir.

Avrupa Birliğinin resmi web sitesinde yapılan açıklamada, 30 Avrupa ülkesinin vizeden muaf ülkelerin vatandaşlarına seyahatlerde, "ETIAS seyahat yetkisine sahip olma zorunluluğu" getirdiği belirtilmiştir.

ETİAS seyahat yetkisi aranacak ülkelerin yer aldığı listede, Türkiye bulunmamaktadır.

Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi-ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği iddiası asılsızdır.

ETIAS sistemi, Schengen bölgesine vizesiz girme hakkına sahip olan hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarına uygulanmayacaktır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği ab schengen vizesi
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