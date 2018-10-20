Yeşil yapraklı sebzeler sarı nokta hastalığını önleyebilir

Yeşil yapraklı sebze tüketmenin, sarı nokta hastalığını önlemede etkili olduğu saptandı.
Avustralya'daki Westmead Tıbbi Araştırma Enstitüsünün yürüttüğü 2 binden fazla yetişkinin katıldığı 15 yıllık çalışma, yeşil yapraklı sebze tüketiminin sarı nokta hastalığına yakalanma riskini azalttığını ortaya koydu.
Araştırma ekibinin lideri Bamini Gopinath, yeşil yapraklı sebzelerde bulunan nitrattan günde 100-142 miligram almanın, sarı nokta hastalığına yakalanma riskini önemli ölçüde azalttığını kaydetti.
Çalışmada ıspanak, lahana, marul, semizotu, roka, tere, kıvırcık, maydanoz gibi besinleri bolca tüketmenin, sarı nokta hastalığına yakalanma riskini büyük ölçüde ortadan kaldırdığına işaret edildi.
Araştırmanın sonuçları "Academy of Nutrition and Dietetic" dergisinde yayımlandı.
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