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  4. Yeşil yapraklı terminatör! Pala sallayan bu bitki akıllara durgunluk verdi

Yeşil yapraklı terminatör! Pala sallayan bu bitki akıllara durgunluk verdi

07.10.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir mucit, pala sallayan yeşil yapraklı bir terminatör tasarlayarak internet dünyasını salladı. Pala sallayan bitkinin videosu Twitter'da milyonlarca kez izlendi. Videoda, canlı bitkinin robotik bir kol yardımıyla bir palayı kontrol edebildiği görüldü. İlginç gelişme sonrası gelen "Bu bitki önüne geleni mahveder" yorumu ise herkesin beğenisini kazandı.

Yeşil yapraklı terminatör! Pala sallayan bu bitki akıllara durgunluk verdi

Robotlar hepimizin aklında bir soru işareti. Ancak bir mucit, bugüne kadar gördüğünüzden çok farklı bir sistem tasarladı. Mucit, bir bitkiye pala sallamasını sağlayan, bir nevi 'yeşil yapraklı terminatör' geliştirerek herkesi şaşırttı. Herkes pala kullanan bir bitkinin nasıl olduğunu merak etti. Bu yüzden olacak ki pala sallayan bitkinin videosu Twitter'da 10.9 milyondan fazla görüntüleme aldı.

"BİTKİ PALASI" BÖYLE GERÇEK OLDU

Yeşil yapraklı terminatörün mucidi David Bowen'a göre, "Bitki Palası", filodendron isimli canlı bir bitkinin elektrik sinyallerini işleyen ve bunları harekete dönüştüren bir yazılımla donatılmasıyla gerçeğe dönüştü.

bitki palası-2

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BİTKİ NASIL PALA SALLIYOR?

Sistem, bitkinin yaprakları boyunca değişen sinyallerini okumak için bitkiye bağlı açık kaynaklı bir mikrodenetleyici kullanıyor. Özel yazılım kullanılarak, bu sinyaller, bir pala tutan endüstriyel robot kol ile gerçek zamanlı hareketlere çevriliyor. Böylece palanın hareketleri, bitkiden gelen girdilere göre belirleniyor. Bitki, kontrolündeki silahı saplayabiliyor, dilimleme hareketi yapabiliyor ve savurabiliyor. Bowen, mikrodenetleyicinin esasen robotun beyni olduğunu söylüyor.

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Bitki palasının amacının ne olacağı henüz belli değil ancak şimdiden sosyal medyada büyük ilgi görmüş durumda.

Bir kullanıcıdan gelen "Bu bitki önüne geleni mahveder" yorumu ise birçok kişiyi güldürmeye yetti.

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Anahtar Kelimeler:
bitki pala
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