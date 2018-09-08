Yeşilay bağımlılıkla mücadele için sahada

İSTANBUL (AA) - Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, bağımlılıkla mücadele için 80 gönüllü ile 15 bin izciye eğitim verdiklerini belirterek, "Yeşilay'ın da desteklediği sağlıklı yaşam, bağımlılığın önlenmesi noktasında son yıllarda yaptığımız çalışmalar izci kamplarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda." dedi. Yeşilay Genel Müdürü Işık, Hekimbaşı İBB İzci Kampı'nda öğrencilerle buluşarak bağımlılıkla ilgili bilgilendirmede bulundu. Yeşilay’ın izci liderleri kampta bulunan öğrencilere gruplar halinde temel bağımlılık eğitimleri verirken Yeşilay Genel Müdürü Işık da öğrencilerle sohbet edip onlara çeşitli hediyeler dağıttı. Etkinlikler sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Işık, Yeşilay'ın bağımlılığı önleme noktasında izci kamplarının öneminin gençlere ulaşılabilecek ve bire bir görüşülebilecek en önemli yerlerden olduğunu söyledi. Yeşilay'ın en önemli faaliyetlerinden birisinin Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) eğitimleri olduğunu ifade eden Işık, izci kamplarının da önemine değinerek şöyle konuştu:

"Bugün gençler arasında yayılan teknoloji bağımlılığı dediğimiz sistemin içerisinden çekip doğayla bütünleştirebildiğiniz, sosyal ilişki kurdurabildiğiniz, sorumluluk almalarını öğretebildiğiniz bir yapı içerisinde yer alıyorlar. Yeşilay'ın bu yıl 80 gönüllü ile toplam 15 bin izciye yaş gruplarına göre temel bağımlılık eğitimi verdiği izci kampları, özellikle büyükşehirlerdeki çocuklar için büyük bir avantaj. Yeşilay'ın da desteklediği sağlıklı yaşam, bağımlılığın önlenmesi noktasında son yıllarda yaptığımız çalışmalar izci kamplarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda." - Okulda bağımlılığı önleme modülü 2013 yılından bu yana Türkiye İzcilik Federasyonu ile birlikte çalıştıklarını belirten Işık, bugüne kadar 50 binin üzerinde izciye ulaşarak Yeşilay eğitimlerini verdiklerini kaydetti. TBM programı hakkında da bilgiler veren Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu anaokulundan lise sonrası döneme kadar akademisyenlerle birlikte yaş gruplarına göre, onların duyması ve duymaması gereken konular üzerine kurgulanmış bir eğitim programıdır. Anaokulundaki bir çocuğa yaşam becerilerinden bahsediliyor. İlkokul ve ortaokul düzeyine geldiğinde yaşam becerilerinin yanı sıra tütün bağımlılığı eğitimi veriliyor. Bu yaş grubundaki çocuklara asla maddeden bahsedilmiyor. Lise düzeyinden itibaren alkol ve madde bağımlılığı gibi konular verilmeye başlanıyor. Bu çalışmayı Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yapıyoruz. 2014’ten bu güne kadar bağımlılık önleme eğitimlerimizi 13 milyon öğrenciye, 2 milyon yetişkine ulaştırdık.”

Işık, izci kamplarında temel bağımlılık eğitimleri veren Genç Yeşilay liderlerinin TBM akran eğitimi modeliyle yetiştiklerini, liderlik eğitimi aldıklarını ve tamamen gönüllü olarak izci kamplarında eğitim verdiklerini kaydetti. Genel Müdür Sultan Işık, Yeşilay’ın maddeyle tanışmış ancak bağımlılık geliştirmemiş öğrencilere yönelik olarak da Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı'nı (OBM) geliştirdiğini aktardı. Projenin şu an İstanbul'da pilot olarak uygulanmaya başladığını bildiren Işık, OBM'nin, bağımlılığa bir şekilde dokunmuş ama henüz bağımlı olmamış çocuklar fark edildiğinde rehber öğretmen tarafından nasıl müdahale edilmeli, nasıl ilerlenmeli noktasında bir çalışma yürütülüyor. Bir çocuğu madde kullandığı için ihbar etmeden, rehber öğretmenin müdahil olması, yönlendirmesi gerektiği konusunda eğitimler veriyoruz." ifadelerini kullandı. - Bağımlılıkla mücadele için yeni merkez yapılıyor eşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) üzerinden elde ettikleri verilerle Türkiye'de bağımlılığın Avrupa ve gelişmiş ülkelerin gerisinde olduğunu bildiklerini söyleyen Işık, ancak bağımlılıkta geriye dönüşün sık yaşanan bir durum olabildiğini bildirerek şunları aktardı: