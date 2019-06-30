"Yeşilay danışmanlık faaliyetini Türkiye'ye yayıyor"

Yeşilay Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun, "Yaklaşık bir asırdır gençliğimizi ve geleceğimizi bağımlılıklardan korumak için mücadele eden, bilgilendirici ve önleyici çalışmalar yürüten Yeşilay, tüm bunların yanına danışmanlık faaliyetlerini de ekledi. Bağımlı bireylere, ailelerine ve yakınlarına destek amacıyla hayata geçirdiğimiz YEDAM, Türkiye geneline yayılıyor." dedi.

Erzurum'da Palandöken Dağı'ndaki bir otelde 11 ilden Yeşilay şube başkanlarının katılımıyla "Şubeler Hizmet İçi Eğitim Programı" düzenlendi.

Dursun, programda yaptığı konuşmada, katılımcılara, bağımlılık önleme programları, Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) işleyişi, gençlik çalışmaları, gönüllü yönetimi ve kurumsal iş birlikleri, uyuşturucuyla mücadele gibi konularda bilgi verildiğini söyledi.

Yeşilayın alkol ile madde bağımlılarına ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayan birimi YEDAM'ın Erzurum'da hizmete başladığını ifade eden Dursun, şöyle konuştu:

"Yaklaşık bir asırdır gençliğimizi ve geleceğimizi bağımlılıklardan korumak için mücadele eden, bilgilendirici ve önleyici çalışmalar yürüten Yeşilay, tüm bunların yanına danışmanlık faaliyetlerini de ekledi. Bağımlı bireylere, ailelerine ve yakınlarına destek amacıyla hayata geçirdiğimiz YEDAM, Türkiye geneline yayılıyor. Yeşilay olarak amacımız, yakın gelecekte YEDAM'ın Türkiye genelinde yayılmasını sağlamak. Bu yeni misyonla daha çok kişiye dokunan, onları koruyan, eğiten, dinleyen, iyileştiren bir Yeşilaya dönüştük."