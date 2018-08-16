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Yeşilay Danışmanlık Merkezi iş birliği protokolü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 23:03 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliği protokol imza töreni düzenlendi.

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliği protokol imza töreni düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliği protokol imza töreni Sepettiler Kasrında gerçekleştirildi. Törene; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı. Proje kapsamında, Türkiye genelinde bağımlılıklarla mücadele hedefleniyor.

İmza töreni öncesi konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde Yeşilay Danışma Merkezleri (YEDAM) çalışmalarına başladı. İlçe belediye başkanlığımız döneminde bunun uygulamasını gördük. Büyükşehir'e geçtikten sonra artık İstanbul genelinde bu çalışmayı başlatmamız gerektiği konusunda hemfikiriz. Öncesinden görüştük, çalışmalar yaptık. Şuanda dört ilçemizde, İstanbul'da malum üç bölge var. Her bölgede birer tane olabilecek şekilde, bundan sonraki aşamasında ise her ilçede bir tane olacak şekilde çalışmalar yapmamız gerekiyor. Şuanda Beykoz ilçemizde bu şekilde bir çalışma yaptığımız zamanda gerçekten görüldüğü zaman, yeşile uyumlu, doğayla uyumlu çok güzel bir yer olacak. Arnavutköy ilçemizde, orada inşallah güzel bir yer başlıyor. Eyüp ilçemizde bu şekilde bir çalışma başlıyor. Ve de Büyükçekmece ilçemizde" diye konuştu.

İmza töreni sonrasında ise, Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'a Yeşilay rozeti takdim etti.

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