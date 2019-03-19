"Yeşilay dünyada 5 bağımlılık alanında çalışan tek STK"

VİYANA (AA) - Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, Yeşilay'ın bölgesel olarak lider konumunda olmasının yanı sıra dünyada 5 bağımlılık alanında (alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji) çalışan tek sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. Sultan Işık, Yeşilay tarafından Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi'nde düzenlenen Uyuşturucu Maddeler Komisyonunun 62. oturumu çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, "Kimseyi Geride Bırakmamak" başlıklı sunum yaptı. Sunumda, uyuşturucu madde kullanımına karşı etkin önleme yöntemleri, uyuşturucu kullanımı nedeniyle ortaya çıkan bozukluklara müdahale ve tedavi sürecinde ailenin etkisi ele alındı. Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sunumunda bağımlılık hastalığının sadece bağımlı bireyi ilgilendirmediğine, toplumun çeşitli katmanlarını da doğrudan ya da dolaylı olarak etkilediğine işaret ederek, "Biz bu sunumumuzda tedavi sürecine ailenin de katılması gerektiğini vurguladık." dedi. - "Tedavi sürecine aileler dahil edilmeli" Aileleri bağımlılık hastalığı ve buna ilişkin terapi süreci hakkında yeterli ve doğru bilgilendirmenin bağımlı bireyin iyileştirilmesine çok ciddi katkı sağladığının altını çizen Işık, "Aileleri ile birlikte terapilere katılan danışanlarda, hem temiz kalma süresi (madde kullanımından uzak durulan süre) daha uzun hem de terapiye devam etme oranı çok daha yüksek." bilgisini paylaştı.

Sultan Işık, madde bağımlılığı ile mücadelede ailenin tedavi sürecine dahil edilerek oluşturulacak bir sistemin daha olumlu sonuçlar doğurduğuna olan inançlarını buradaki katılımcılarla paylaşarak, bu sistem çerçevesinde Yeşilay'ın kazanımlarını aktardıklarını dile getirdi. Yeşilay'ın yaklaşık 3 yıldır BM bünyesinde düzenlenen programlara katıldığını ve çeşitli oturumlar düzenlediğini ifade eden Işık, "Yeşilay bölgesel olarak lider konumunda ancak dünyada da 5 bağımlılık alanında (alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji) çalışan tek sivil toplum kuruluşuyuz." diye konuştu. Sultan Işık, Yeşilay'a daha çok sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, "Bağımlılık hiçbir zaman ötekinin problemi değil. Çocuklarımız, herhangi bir aile ferdimiz, merakla ya da farklı bir nedenle madde bağımlısı olabilir. Bu nedenle 'beni ilgilendirmiyor' deme lüksümüz yok. Hepimizin aynı hassasiyetle bu konuya yaklaşmasını ve çözümün bir parçası olmasını önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. - "Yeşilay her yıl 10 milyon öğrenciye ulaşıyor"