Yeşilay Haftası ne zaman? Yeşilay Haftası ne zaman kutlanır? Yeşilay Haftası için ne yapılır?

Yeşilay haftasının kökeni pek bilinmez. Yeşilay, Birinci Dünya Savaşı sırası ve sonrasında toplumumuzda alkol ve uyuşturucu maddeleri yaygınlaşmaya başladı. Şeyhülislam'ı İbrahim Haydarizade'nin etrafında Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından Sultan Vahdeddin'in izniyle 5 Mart 1920 yılında İstanbul'da ilk olarak "Hilal-i Ahdar" adıyla kurulmuştur. Yeşilay'ın kurulduğu hafta ülkemizde Yeşilay haftası olarak kutlanır.

YEŞİLAY HAFTASI NE ZAMAN?

Yeşilay Derneğinin kuruluş tarihini olan 1 - 7 Mart tarihleri arası ülkemizde Yeşilay Haftası olarak bilinir ve kutlanır. Yeşilay Haftasında alkollü içkilerin ve uyuşturucunun toplumumuza, aile yapımıza ve bireylere verdiği zararlar anlatılır ve bu konuda bilincin arttırılması hedeflenir.

YEŞİLAY HAFTASINDA NELER YAPILIR?

Yeşilay haftası etkinlikleri arasında söyleşiler, sergiler, bilgilendirme stantları, okullardaki pano etkinlikleri, şiirler okunarak anlam ve önemi kamuoyuna anlatılmaya çalışılır.

YEŞİLAY HAFTASI ŞİİRLERİ

YEŞİLAY HAFTASI

Sağlam olan vücutta,

Sağlam kafa bulunur.

Sigara içmeyenler,

Yaşamda farklı olur.

Sigaradan tıkanır,

Tüm nefes boruları,

Alkolde kullanırsak,

Yaratır sorunları.

İçki ve sigaralar,

Sağlığa zararlıdır.

Eğer kullanmıyorsak,

Sıhhatta da karlıdır.

Bronşit ve astımlar,

İçki ile kudurur.

Eğer dikkat etmezsek,

Çarçabucak öldürür.

ALİ SİNCER

YEŞİLAY

Biri dese sana:

Gel köle ol bana,

Seni yavaş yavaş öldüreyim

.Komik duruma düşüreyim.

İstersen bir canavara dönüştüreyim.

İzin verir misin ona?

İnanıyorum ki vermezsin.

Hatta kızar öfkelenir

Bunu söyleyen densize

Haddini bildirirsin.

Alkol, uyuşturucu, sigara

Yiğitçe olmasa da

Bunu hep yapıyor.

Bir zaafımızı bulup

Bizi esir alıyor.

O densiz, bürünür çokça

Moda, arkadaş kılığına.

Bizi, kandırır kurnazca.

Oysa değişen ne?

Aldanmaktır sadece;

Üstelik iki kere!

SAİME TAVASLI



