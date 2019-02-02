Yeşilay'ın tütün ve sigara bağımlılığını önleyici uygulamalar konusunda Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışmalar yaptığı ifade edilen açıklamada, "Yeşil Dedektör uygulaması da kapalı mekanlarda yaşanan yasa ihlallerine karşı vatandaşların ilgi gösterdiği adreslerden biri olmuştur. Ancak son dönemde kapalı alanlarda gerçekleşen denetimlerin dışında açık alanlarda da sigara içilmesi noktasında şikayetler bulunmaktadır." denildi.

Tütün bağımlılığının, bağımlılıkların en yaygını olarak ön plana çıktığı belirtilen açıklamada, dünyada her yıl 6 milyon kişinin sigara sebebiyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Konuya ilişkin açıklamada, Yeşilay'ın, asırlık geçmişi ile hem ulusal hem de uluslararası boyutta bağımlılıklarla mücadelesini sürdürdüğü kaydedildi.

Türkiye'nin, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) sigara tüketiminin azaltılması için tütün kontrolü konusunda belirlenen düzenlemeleri en üst seviyede yerine getiren 8 ülke arasında bulunduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin "MPOWER" kriterlerinin tümünü hayata geçiren ilk ülke olarak DSÖ tarafından 2013 yılında örnek ülke seçildiği ve prestij ödülünü aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Türkiye'de son dönemde düz paket uygulamasına yönelik bir mevzuat çalışmaları ile sigarayı bırakmayı teşvik edecek düzenlemelerin de yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, sigara ve tütünün içeride ya da dışarıda her türlü kullanımından toplumu korumayı amaçladıklarını belirtti.

Tütün kullanımının yasal olduğu açık alanların, sadece sigara tüketen insanların kullandığı mekanlara dönüştüğünü aktaran Öztürk, "Yeşilay olarak bizler, yasaların, açık alanların sigara kullanmayan vatandaşlar tarafından da pasif içici durumuna düşmeden kullanılabilir olacak şekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. Bu alanda da çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

