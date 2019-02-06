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Yeşilay’dan Diyanet İşleri Başkanlığı’na teşekkür ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 17:23 | Son Güncelleme

Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk ve beraberindeki heyeti ağırlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Yeşilay’dan Diyanet İşleri Başkanlığı’na teşekkür ziyareti

Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk ve beraberindeki heyeti ağırlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ’’Kurumlar olarak güçlerimizi birleştirirsek, sonuç odaklı çalışırsak gelecek nesillere rol model oluruz’’ dedi.
Diyanet İşleri Başknı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk ve beraberindeki heyeti ağırladı. Başkan Erbaş, geçtiğimiz günlerde sigaraya ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbaş açıklamasında, bu yıl hem hac hem de umre organizasyonlarında sigara kullanmayan din görevlilerini tercih edeceklerini ve daha sonraki yıllarda da sigara kullananların sınava dahi giremeyeceğini belirtmişti. Öztürk ve beraberindeki heyet, Erbaş’ın sigaraya yönelik bu açıklamasından duydukları memnuniyeti dile getirmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Yeşilay heyetini makamında ağırlayan Erbaş, ’’Yeşilay ve Diyanet İşleri Başkanlığı birbirine en yakın kurumlar. Amaç bir, hedef bir. İnsanlığın iyiliği için gayret ediyoruz. Biz de aynı şekilde hangi madde zararlıysa, vaazlarımızda, hutbelerimizde, konferanslarımızda, ülkemizin 81 ilinde milletimize ulaştırmaya çalışıyoruz. İnsanlığın faydasına olan ne varsa biz onu vazife kabul ediyoruz. Bu açıdan iş birliğimiz çok önemli’’ ifadelerini kullandı.
’’Kurumlar olarak güçlerimizi birleştirirsek, sonuç odaklı çalışırsak gelecek nesillere rol model oluruz’’
’’Diyanet İşleri Başkanlığı bugüne kadar kendisine verilen toplumu aydınlatma konusunda hep büyük bir gayretin içerisinde olmuştur’’ diyen Erbaş, şöyle devam etti:
’’Zararlı maddelerle mücadele konusunda sürekli milletimizi uyarma, onlara destek olma gayreti içerisinde olmuştur. Sigara herkes tarafından zararı bilinen ancak reklamı yapılarak satışları devam eden bir madde olmuştur uzun yıllar. Başlatmış olduğumuz yeni tedbirler milletimizin bu büyük tehlikeden kurtulmasına vesile olur. Bizim; milletimizin aklını, canını, dinini, malını, neslini korumamız gerekiyor. Bunlara zarar veren her şeyle mücadele etmemiz gerekiyor. 150 bin civarında görevlimiz, her ilde mensubumuz var. Bu imkan başka hiçbir kurumda yok. Bu büyük imkanın bütün insanlarımızın daha iyi bir hayat yaşamasına ve milletimizin birliğine katkı sağlayan faaliyetler göstermesi gerekiyor. Kurumlar olarak güçlerimizi birleştirirsek, sonuç odaklı çalışırsak gelecek nesillere rol model oluruz.’’
’’Kültürel değerlerimizi ve inançlarımızı harekete geçirerek bu mücadeleyi sürdürmenin ve beraber yürütmenin çabası içerisindeyiz’’
Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ise, ’İnsan, beden ve ruh sağlığını korumak, insan, beden ve ruh sağlığına zararlı her şeye karşı mücadele ediyoruz. Sigarayla ilgili olan açıklamalarınız ve toplum sağlığına çok ciddi zararı olan bu maddeyle ilgili hassasiyetin Diyanet İşleri Başkanlığı olarak açıklanması, teşvik edici noktaların dile getirilmesi bizim açımızdan çok önemliydi. Bağımlılıklarla mücadelede temel koruyucu faktörlerden bir tanesi inanç. Kültürel değerlerimizi ve inançlarımızı harekete geçirerek bu mücadeleyi sürdürmenin ve beraber yürütmenin çabası içerisindeyiz’’ şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından hediye takdimi yapılarak, hatıra fotoğrafı çektirildi.

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