Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sigara paketi üzerinde 'Sigara öldürür', 'Sigara sağlığa zararlıdır' yazıyor ama bir taraftan da teşvik ediliyor. Bu çelişkiyi bir şekilde ortadan kaldırmak gerekiyor." dedi.

Erbaş, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ü makamında kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yeşilayın insanların iyiliği için gayret gösterdiğini belirten Erbaş, vaaz, hutbe ve konferanslarda hangi maddelerin insanlara zararlı olduğunun anlatıldığını hatırlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığının zararlı maddelerle mücadele noktasında milleti sürekli uyardığını ve destek olma gayretinde bulunduğunu anımsatan Erbaş, "Sigara uzun yıllar herkes tarafından zararı bilinen ancak reklamı yapılarak satışları devam eden, bir şekilde yaygınlaştırılmaya çalışılan bir madde olmuş. Belki reklam yasağı çok kısa bir zaman önce geldi. Sigara paketi üzerinde 'Sigara öldürür', 'Sigara sağlığa zararlıdır' yazıyor ama bir taraftan da teşvik ediliyor. Bu çelişkiyi bir şekilde ortadan kaldırmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.