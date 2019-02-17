Yeşilbaş ördekleri Kars Çayı’nı mesken tuttu

Yaklaşık 160 kuş türünü bünyesinde barındıran Kars Kafkas Üniversitesi Sulak Alanı, Yeşilbaş Yaban ördeklerine ev sahipliği yapıyor.

Kafkas Üniversitesi yerleşkesinin ortasından geçen Kars Çayı’nı mesken tutan yeşilbaş yaban ördekleri, burada rahatsız edilmeden yaşamlarını sürdürüyor.

Türkiye’deki 468 kuş türünün 160 türünü barındıran ve Türkiye’nin kuş türü açısından da en iyi 2’inci kampüsü özelliğini taşıyan Kars Kafkas Üniversitesi Sulak Alanı’nda yaşayan yaban ördekleri, Kars Çayı’nda hem yüzüyor, hemde yiyecek ihtiyacını karşılıyor.

Havaların soğuk olmasından dolayı bazı bölgeleri tamamen donan, bazı bölgeleri ise açık bulunan Kars Çayı, başta yaban ördekleri olmak üzere çok sayıda su kuşunun uğrak yeri oldu. Özellikle avcılar tarafından rahatsız edilmeyen yeşilbaş ördekler, vatandaşlardan da rahatsız olmuyor.

Üniversite öğrencilerinin de ilgisini çeken yeşilbaş ördeklerin buzlar tamamen çözülene kadar üniversite yerleşkesinde bulunan sulak alanda kaldığını ifade eden vatandaşlar, ördeklerin bölgeye ayrı güzellik kazandırdıklarını belirttiler.

Öte yandan Kars Çayı’nın ıslah edilmesi, Kars Barajı’nın da su tutmasıyla birlikte bölgenin yaban hayata ev sahipliği yapacağı görülüyor.