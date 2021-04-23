Yeşilçam dizisinin Mine'si Selin Şekerci kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında?

Selin Şekerci, uzun bir süre ekranlarda yoktu. Bu uzun sürenin ardından ise bomba gibi bir yapımla ekranlara geri döndü. Dijital yayın platformu Blutv’de yayınlanan dijital dizi Yeşilçam’da Mine karakterine hayat veren Selin Şekerci, İzmir Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi almıştır. İlk televizyon deneyimini ise Sağır Oda dizisinde yaşamıştır. En büyük çıkışı ise 2014 yılında çekilen Kaçak Gelinler dizisi ile olmuştur.
1 Haziran 1989'da Karşıyaka, İzmir'de dünyaya gelmiştir. Babası Arap, annesi Azerbaycan asıllıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunlarda yer aldı. İzmir'de özel tiyatrolarda ve çocuk oyunlarında oynadı. Daha sonra İstanbul'a geldi ve dizilerde, reklamlarda oynamaya başladı.
Panda, Tariş Zeytinyağı ve Turkcell Selocan Şanslı Gün reklamlarında oynamıştır. Kavak Yelleri adlı bir gençlik dizisinde üç bölüm Feyza karakterini ve Melekler Korusun adlı duygusal, dram ağırlıklı gençlik dizisinde Özgür Çelikli adlı üniversite öğrencisi bir karakteri canlandırmıştır. Ay Büyürken Uyuyamam adlı Türk yapımı filmde rol almıştır. 2012 yılında yönetmenliği Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği Benim İçin Üzülme dizinde Irmak karakterini canlandırmıştır.
2014 yazı itibarı ile başlayan Kaçak Gelinler dizisinin başrollerinden biri olan Şebnem Gürsoy karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 21 Aralık 2015'te başlayan Acı Aşk dizisinde Sude karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 8 Temmuz 2016'da başlayan Rengarenk dizisinde Renk karakterini canlandırmıştır. 2 Mart 2017'de başlayan Çoban Yıldızı dizisinde Zühre karakterini canlandırmıştır. 10 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde 14. bölümden itibaren Şirin karakterini canlandırmıştır.
Şimdilerde Blutv'de rol alan Şekerci 1989 doğumlu olan Selin Şekerci, 2021 yılı itibarıyla 32 yaşındadır ve bekardır. Beşiktaş taraftarı olan Selin Şekerci 1.68 metre boyunda, 57 kilo ve ikizler burcudur.
Yeşilçam dizisinin konusu ise 1960'lar Türkiye'sinin gölgesinde altın çağını yaşamaya başlayan Yeşilçam Sineması'ndaki bir yapımcının ayakta kalma hikayesi anlatılacak. Dizinin tam adı ise 'Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı olacak. Emel Sayın'ın 'Rüyalar Gerçek Olsa' şarkısının eşlik ettiği gösterişli tanıtım, izleyenleri 1960'lı yıllardaki bir Yeşilçam filmi galasına götürürken sunulacak görkemli ve nostaljik dünyanın kapılarını araladı.
Dizide Çağatay Ulusoy, her şeyini kaybetmiş ancak Yeşilçam'da küllerinden yeniden doğmaya çalışan sinema aşığı yapımcı Semih Ateş’e hayat verecek.
Aynı zamanda dizide Çağatay Ulusoy’a Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci eşlik edecek. Afra Saraçoğlu, Yeşilçam’ın kapısını gerçek bir sanatçı olmak için çalan genç ve güzel Tülin Saygı’yı, Selin Şekerci ise Yeşilçam’ın gözde yıldızlarından Mine Cansu’yu canlandıracak.
‘Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı’nın oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci’nin yanı sıra Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi başarılı ve usta isimler buluşuyor.
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