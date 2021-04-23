Yeşilçam dizisinin Mine'si Selin Şekerci kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında?

Selin Şekerci, uzun bir süre ekranlarda yoktu. Bu uzun sürenin ardından ise bomba gibi bir yapımla ekranlara geri döndü. Dijital yayın platformu Blutv’de yayınlanan dijital dizi Yeşilçam’da Mine karakterine hayat veren Selin Şekerci, İzmir Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi almıştır. İlk televizyon deneyimini ise Sağır Oda dizisinde yaşamıştır. En büyük çıkışı ise 2014 yılında çekilen Kaçak Gelinler dizisi ile olmuştur. SELİN ŞEKERÇİ KİMDİR? 1 Haziran 1989'da Karşıyaka, İzmir'de dünyaya gelmiştir. Babası Arap, annesi Azerbaycan asıllıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunlarda yer aldı. İzmir'de özel tiyatrolarda ve çocuk oyunlarında oynadı. Daha sonra İstanbul'a geldi ve dizilerde, reklamlarda oynamaya başladı. Panda, Tariş Zeytinyağı ve Turkcell Selocan Şanslı Gün reklamlarında oynamıştır. Kavak Yelleri adlı bir gençlik dizisinde üç bölüm Feyza karakterini ve Melekler Korusun adlı duygusal, dram ağırlıklı gençlik dizisinde Özgür Çelikli adlı üniversite öğrencisi bir karakteri canlandırmıştır. Ay Büyürken Uyuyamam adlı Türk yapımı filmde rol almıştır. 2012 yılında yönetmenliği Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği Benim İçin Üzülme dizinde Irmak karakterini canlandırmıştır.

2014 yazı itibarı ile başlayan Kaçak Gelinler dizisinin başrollerinden biri olan Şebnem Gürsoy karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 21 Aralık 2015'te başlayan Acı Aşk dizisinde Sude karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 8 Temmuz 2016'da başlayan Rengarenk dizisinde Renk karakterini canlandırmıştır. 2 Mart 2017'de başlayan Çoban Yıldızı dizisinde Zühre karakterini canlandırmıştır. 10 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde 14. bölümden itibaren Şirin karakterini canlandırmıştır. Şimdilerde Blutv'de rol alan Şekerci 1989 doğumlu olan Selin Şekerci, 2021 yılı itibarıyla 32 yaşındadır ve bekardır. Beşiktaş taraftarı olan Selin Şekerci 1.68 metre boyunda, 57 kilo ve ikizler burcudur. SELİN CİĞERCİ ROL ALDIĞI YAPIMLAR 2005 - Körfez Ateşi

2006 - Sağır Oda

2007 - Kavak Yelleri (Feyza)

2009-2010 - Melekler Korusun (Özgür Çelikli

2011 - Leyla ile Mecnun (Şekerpare) (Konuk Oyuncu)

2011 - İzmir Çetesi (Mira)

2012-2014 - Benim İçin Üzülme (Irmak

2014-2015 - Kaçak Gelinler (Şebnem Gürsoy)

2015-2016 - Acı Aşk (Sude Ocak Köklükaya)

2016 - Rengarenk / Kaçın Kurası (Renk Duygun)

2017 - Çoban Yıldızı (Zühre)

2017 - Siyah Beyaz Aşk (Ayhan Dağıstan)

2018 - Sevgili Komşum (Bahar)

2018-2019 - Kızım (Asu Yılmaz Karahan)

2020 - Çatı Katı Aşk (Şirin Çetin)

2021 - Yeşilçam (Mine) YEŞİLÇAM DİZİSİ KONUSU Yeşilçam dizisinin konusu ise 1960'lar Türkiye'sinin gölgesinde altın çağını yaşamaya başlayan Yeşilçam Sineması'ndaki bir yapımcının ayakta kalma hikayesi anlatılacak. Dizinin tam adı ise 'Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı olacak. Emel Sayın'ın 'Rüyalar Gerçek Olsa' şarkısının eşlik ettiği gösterişli tanıtım, izleyenleri 1960'lı yıllardaki bir Yeşilçam filmi galasına götürürken sunulacak görkemli ve nostaljik dünyanın kapılarını araladı.