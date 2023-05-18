Yeşilçam efsanesi Aydan Şener'in kızı da çok ünlü çıktı! Görenler çok şaşırdı

Çalıkuşu dizisinde canlandırdığı Feride karakteri ile hafızalara kazınan Aydan Şener son haliyle sık sık gündem oluyor. Sayısı film ve dizide rol alan Şener’in kızının kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Çalıkuşu, Fatih Harbiye gibi yapımlarda oynayan ve bir döneme güzelliğiyle damga vuran oyuncu Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin.

1988 yılında dünyaya gelen Ecem Akbin'in babası futbolcu Ayhan Akbin'dir.

Yeditepe Üniversitesi mezunu olan Akbin 2013 yılında Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un başrolünü paylaştığı Medcezir dizisinde rol aldı.

Dizide Tuğçe karakterine hayat veren Akbin, Taner Ölmez'in canlandırdığı Mert ile yakınlaşmıştı.

Ayak İşleri dizisinde de rol alan Akbin sayısız tiyatro oyununda seyirci karşısına çıkmıştır.





