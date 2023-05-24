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Yeşilçam efsanesi Garip'in Fatoş'u Ece Alton son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören şaştı kaldı

24.05.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden olan Garip filminde Kemal Sunal’ın minik arkadaşı Fatoş sevilen çocuk yıldızlardan biri olmuştu. Filmin dikkat çeken karakteri Fatoş’a Ece Alton hayat veriyordu. Şimdilerde 43 yaşında olan Ece Alton’un son hali görenleri şaşkına uğrattı.

Yeşilçam efsanesi Garip'in Fatoş'u Ece Alton son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören şaştı kaldı

Oyuncuları arasında Kemal Sunal, Nilgün Saraylı, Ece Alton gibi isimlerin yer aldığı Garip filmi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Yeşilçam’a damga vuran Garip filminde Fatoş karakterine hayat veren Ece Alton yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Ünlü ismin son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

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Şimdilerde 43 yaşında olan Ece Alton canlandırdığı Fatoş karakteriyle milyonlarca izleyicinin sevgisini kazanmıştı.

garip-fatoş-son-hali-şaşırttı

İlk kez 1986 yılında yayınlanan Garip filmi ile hayatımıza giren Alton, çocuk yaşında sergilediği performansla kendine hayran bırakmıştı.

garip-fatoş-son-hali

İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili Edebiyatı Bölümü mezunu olan ünlü isim yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

ece-alton-son-hali-şaşırttı

Alton en son 2006 yılında yayınlanan İmkansız Aşk dizisinde rol aldı. Ünlü isim bir dönem Arka Sokaklar dizisinde de boy gösterdi.

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