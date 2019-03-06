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Yeşilçam Film Günleri'nin gala konserinde Cahit Berkay sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 23:29 | Son Güncelleme

Üçüncüsü düzenlenen "Yeşilçam Film Günleri"nin gala Cahit Berkay'ın "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Çiçek Abbas", "Teşekkürler Büyük Anne" ve "Hülya" gibi eserlerinin yanı sıra Barış Manço ve Cem Karaca'nın şarkıları da seslendirildi - Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner: - "Bu akşam pek çok Yeşilçam filminin müziğine imza atmış Cahit Berkay ve Moğollar Grubu, çok sevilen Yeşilçam filmlerinden ve kendi bestelerinden örnekler paylaşıyor" - "Atlas Sineması, İstiklal Caddesinde nostaljik bir sinema. Bize Yeşilçam'ın Yeşilçam olduğu 1960-1970'li yılları, Yeşilçam filmlerinin salonlarda izlendiği dönemi hatırlatıyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ'nin üçüncüsünü düzenlediği "Yeşilçam Film Günleri"nin gala konserinde Cahit Berkay sahne aldı.

Beyoğlu Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen konserde, Berkay'ın sevilen eserlerinin yanı sıra Barış Manço ve Cem Karaca'nın şarkıları da seslendirildi.

"Moğollar" müzik grubunun kurucularından Berkay, hikayelerini de anlattığı "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Çiçek Abbas", "Teşekkürler Büyük Anne" ve "Hülya" gibi eserlerini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Konserde ayrıca Barış Manço'nun "Dağlar Dağlar" ve Cem Karaca'nın "Resimdeki Gözyaşları" şarkıları da Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca tarafından seslendirildi.

- "Sinemayla müziğin buluştuğu bir gece"

Konseri dinlemeye gelen Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Yeşilçam Film Günleri"nin geçen sene mart ayında Atlas Sineması'nda başladığını söyledi.

Yaz aylarında yazlık sinema şeklinde ikincisi yapılan etkinliklerin, mart ayı boyunca devam eden üçüncüsünün de büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Kaptaner, "Atlas Sineması, İstiklal Caddesinde nostaljik bir sinema. Bize Yeşilçam'ın Yeşilçam olduğu 1960-1970'li yılları, Yeşilçam filmlerinin salonlarda izlendiği dönemi hatırlatıyor." değerlendirmesine bulundu.

Kaptaner, filmlerin iyileştirilip teknik kalitesi de yükseltilerek izleyiciye sunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu akşam pek çok Yeşilçam filminin müziğine imza atmış Cahit Berkay ve Moğollar Grubu, çok sevilen Yeşilçam filmlerinden ve kendi bestelerinden örnekler paylaşıyor. Hem Moğollar'ı ve Cahit Berkay'ı hem de Yeşilçam filmlerini sevenlerin bir araya geldiği, yani sinemayla müziğin buluştuğu bir gece oldu."

"Yeşilçam Film Günleri" kapsamında, 17 Mart'a kadar her cuma, cumartesi ve pazar günleri, Türk izleyicisinin gönlünde taht kurmuş Türk filmleri, yenilenmiş ve yüksek çözünürlüklü haliyle İstanbulluların beğenisine sunuluyor.

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