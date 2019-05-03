HABER

Yeşilçam filmlerindeki yazma motifleri tabloya dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:27 | Son Güncelleme

Yeşilçam filmlerinde kullanılan Tokat yazması ve motiflerinin kullanıldığı sahneler ressamlar tarafından yağlı boya tablolar haline dönüştürüldü.Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle Kültür Sanat Tokat projesi kapsamında Tokat Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen “Yeşilçam’da Tokat rüzgarı” resim sergisi açıldı.

Yeşilçam filmlerindeki yazma motifleri tabloya dönüştü

Yeşilçam filmlerinde kullanılan Tokat yazması ve motiflerinin kullanıldığı sahneler ressamlar tarafından yağlı boya tablolar haline dönüştürüldü.
Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle Kültür Sanat Tokat projesi kapsamında Tokat Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen “Yeşilçam’da Tokat rüzgarı” resim sergisi açıldı. Yaklaşık 600 yıllık bir tarihi olan Tokat yazmacılık sanatının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için yapılan 10 tabloda Malkoçoğlu ve Cem Sultan, Şark Bülbülü, Selvi Boylum Al Yazmalım, Kibar Feyzo gibi ünlü Yeşilçam filmlerinde kullanılan Tokat yazmaları yer aldı.
Resim sergisini gezen Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat yazmalarının sadece Türkiye’de değil dünyaca meşhur olduğunu söyledi. Aynı zamanda Türk sinemasına damgasını vuran Yeşilçam filmlerinde de sanatçıların Tokat yazmaları kullanmış olduğuna dikkat çeken Vali Balcı, "Tokat yazmalarına dikkat çekmek, böyle bir kültürün olduğunu Türkiye’ye tanıtmak amacıyla böyle bir çalışma yapılmasını istedik. İnşallah bizler de Tokat yazmasının moda renk dizayn anlamında gelişmesi için destek vereceğiz" dedi.
Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu ise Yeşilçam filmlerinde yazmaların olduğu kareleri fotoğraflandıktan sonra tabloya aktarılması için çalışma yaptıklarını belirterek, "Filmlerdeki bu karelerden yağlı boya çalışması yaptı. Ayrıca filmlerdeki yazma motiflerin orijinal büyüklüğünün aslını koruyarak desenlerini çizdik, ıhlamur ağacından oymalarını yaptık. Bu oymalarla kıyafetler, şallar, eşarplar yaparak günümüze uyarladık. Amacımız gelenekten geleceğe geçmiş motiflerimizi günümüze çocuklarımıza gençlerimize taşımaktı" diye konuştu.
Sinema ve film yapımcısı Erol Koçan, dünya sinemasının kullandığı envanterlere bakıldığında bölge ve ülkenin kültürünün anlatıldığını ifade ederek, "Yeşilçam filmlerinde Tokat yazması kullanılıyorsa bu bir Anadolu’dur, kültürdür, ahlaktır. Özellikle hangi sanatçılara kullanıldığına baktığımızda temiz yüzlü iyi niyetli dürüst insanlarda Tokat yazması kullanılmış. Bizim buradan şunu anlamımız gerekiyor. Tokat yazması Anadolu kültürünü anlatıyor ve dürüstlüğün ahlakın kültürün ne derece önemli olduğunu vurgulamak için bu yazmalar kullanılmıştır" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam filmlerindeki yazma motifleri tabloya dönüştü

Yeşilçam filmlerindeki yazma motifleri tabloya dönüştü

Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp...
Yaralı balaban kuşu tedaviye alındıYaralı balaban kuşu tedaviye alındı
Kars’ta bedelli askerler yemin ettiKars’ta bedelli askerler yemin etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

HDP'li Ayhan Bilgen'den MHP'li başkana iş teklifi!

HDP'li Ayhan Bilgen'den MHP'li başkana iş teklifi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrenince bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrenince bakın ne yaptı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma!

İçişleri Bakanlığı'ndan Bolu Belediye Başkanı'na soruşturma!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Toplam 93 terörist etkisiz hale getirildi

Az önce açıklandı! Onlarca terörist öldürüldü

Üniversite öğrencilerinin gözü 1 haftadır burada! 'Saat gibi bakıyoruz'

1 haftadır gözleri orada! 'Saat gibi bakıyoruz'

Metina bölgesine operasyon!

Metina bölgesine operasyon!

Antalya'da 'tuta' alarmı! 10 yıldır bu sorunu çözmeye çalışıyorlar ama...

Kabusları geri döndü! Bir kenti alarma geçiren olay

Spiker Kübra Eken’i darp eden Bülent Eken'in cezası onandı

Spiker Kübra Eken’i darp eden Bülent Eken'in cezası onandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.