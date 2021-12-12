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  4. Yeşilçam filmlerini aratmayan olay! İçeceğine ilaç atıp gasp etti

Yeşilçam filmlerini aratmayan olay! İçeceğine ilaç atıp gasp etti

12.12.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim’de Alman turist, sokakta tanıştığı yabancı uyruklu şahsın götürdüğü mekanda alkol bardağına ilaç atmasının ardından kendisinden geçti. Turistin cep telefonunu ve parasını gasp ederek kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yeşilçam filmlerini aratmayan olay! İçeceğine ilaç atıp gasp etti

Beyoğlu Taksim’de meydana gelen olayda Alman vatandaşı Harald Rolf B., sokakta tanıştığı Tunus uyruklu Mokhles K. (39) ile birlikte bir mekana giderek alkol almaya başladı. Mekanda sohbet ettikleri sırada Tunus uyruklu Mokhles K. bir anda cep telefonuyla özçekim yapmak istedi. Fotoğraf çekme bahanesiyle Alman turistin elinden alkolü alan Mokhles K., bardakları yan yana getirerek fotoğraf çekti. Bu sırada Alman turistin dikkatini dağıtmak için sürekli konuşan Mokhles K., bir anda bardakları karıştırarak Alman turiste el çabukluğuyla ilaç attığı bardağı geri verdi. İlaçlı alkolü içen Alman turist, bir süre sonra kendinden geçti. Gaspçının bu taktiği ise Yeşilçam filmlerindeki Nuri Alço’nun gazoza ilaç atma sahnesini akıllara getirdi.

KENDİNDEN GEÇİNCE SOYUP SOĞANA ÇEVİRDİ

Mekanda bulunanlar Alman turistin sarhoş olduğunu düşünerek olaya müdahale etmedi. Bu sırada Mokhles K. ayağa kalkarak Alman turistin cebinden telefonunu ve parasını alıp dikkat çekmemek için yerine oturdu. Olaydan bir süre sonra kendine gelen Harald Rolf B., soyulduğunu anlayınca mekan çalışanlarından yardım istedi.

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GÖZALTINA ALINDI

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine mekana gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasını inceleyerek gaspçının gidiş yönüne doğru bütün kameraları inceledi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Tunus uyruklu Mokhles K. yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Nuri Alço
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