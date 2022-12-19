Yeşilçam'ın aranan ismiydi! Erotik filmlerin ateşli güzeli Arzu Okay değişimiyle şaşırttı

12 Eylül darbesiyle sona eren seks furyası, birçok genç yıldızın erotik projelerde kamera karşısına geçtiği yılları içeriyordu. Seks furyası denince akla gelen isimlerden biri olan Arzu Okay, son haliyle şaşırttı.

Mecidiyeköy Lisesi'ni bitiren Arzu Okay, Saklambaç Gazetesi'nin düzenlediği yarışmada birinci seçilince yapımcı ve yönetmenlerin dikkatini çekti.

Sinemaya Ayhan Işık filmi olan Ölünceye Kadar ile adım atan yıldız, 70'lerde seks furyasına adını kazıyan isimlerden biri oldu.

Bir dönem Londra'ya dil öğrenmeye giden Arzu Okay, 7 ay yurt dışında yaşadı.

Oyunculuğu tamamen bıraktıktan sonra yeniden Avrupa'ya dönen Okay, orada bir deri atölyesi açtı ancak iflas etti. Paris'te tanıştığı bir Fransız gençle 7 yıl evli kalan usta isim, bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

İŞTE SON HALİ

Arzu Okay'ın şimdilerde nerede yaşadığına dair net bir bilgi bulunmuyor. En son 2015 yılında ekranlarda yer alan Okay'a ''Güzelliğinizden hiçbir şey kaybetmemişsiniz'' ve ''Kim der 60'larında...'' gibi yorumlar yapılıyor.

Sosyal medyada oyunculuk yıllarına dair kareler paylaşan Okay, Instagram biyografisine ''Saygısızca yorum yapan engellenir'' uyarısını ekledi.

Arzu Okay, daha önce verdiği bir röportajda başrolünde yer aldığı seks filmlerini hiç izlemediğini itiraf etmişti.



