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  4. Yeşilçam'ın aranan ismiydi! Erotik filmlerin ateşli güzeli Arzu Okay değişimiyle şaşırttı

Yeşilçam'ın aranan ismiydi! Erotik filmlerin ateşli güzeli Arzu Okay değişimiyle şaşırttı

19.12.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın erotik yapımlarında rol alan usta oyuncu Arzu Okay, şimdilerde 67 yaşında... Seks furyasının aranan yüzlerinden biri olan Arzu Okay, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

Yeşilçam'ın aranan ismiydi! Erotik filmlerin ateşli güzeli Arzu Okay değişimiyle şaşırttı

12 Eylül darbesiyle sona eren seks furyası, birçok genç yıldızın erotik projelerde kamera karşısına geçtiği yılları içeriyordu. Seks furyası denince akla gelen isimlerden biri olan Arzu Okay, son haliyle şaşırttı.

Mecidiyeköy Lisesi'ni bitiren Arzu Okay, Saklambaç Gazetesi'nin düzenlediği yarışmada birinci seçilince yapımcı ve yönetmenlerin dikkatini çekti.

Seks furyasının yıldızıydı! Yeşilçam'ın ateşli güzeli Arzu Okay değişimiyle şaşırttı

Sinemaya Ayhan Işık filmi olan Ölünceye Kadar ile adım atan yıldız, 70'lerde seks furyasına adını kazıyan isimlerden biri oldu.

Seks furyasının yıldızıydı! Yeşilçam'ın ateşli güzeli Arzu Okay değişimiyle şaşırttı

Bir dönem Londra'ya dil öğrenmeye giden Arzu Okay, 7 ay yurt dışında yaşadı.

Seks furyasının yıldızıydı! Yeşilçam'ın ateşli güzeli Arzu Okay değişimiyle şaşırttı

Oyunculuğu tamamen bıraktıktan sonra yeniden Avrupa'ya dönen Okay, orada bir deri atölyesi açtı ancak iflas etti. Paris'te tanıştığı bir Fransız gençle 7 yıl evli kalan usta isim, bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Seks furyasının yıldızıydı! Yeşilçam'ın ateşli güzeli Arzu Okay değişimiyle şaşırttı

İŞTE SON HALİ

Arzu Okay'ın şimdilerde nerede yaşadığına dair net bir bilgi bulunmuyor. En son 2015 yılında ekranlarda yer alan Okay'a ''Güzelliğinizden hiçbir şey kaybetmemişsiniz'' ve ''Kim der 60'larında...'' gibi yorumlar yapılıyor.

Seks furyasının yıldızıydı! Yeşilçam'ın ateşli güzeli Arzu Okay değişimiyle şaşırttı

Sosyal medyada oyunculuk yıllarına dair kareler paylaşan Okay, Instagram biyografisine ''Saygısızca yorum yapan engellenir'' uyarısını ekledi.

Seks furyasının yıldızıydı! Yeşilçam'ın ateşli güzeli Arzu Okay değişimiyle şaşırttı

Arzu Okay, daha önce verdiği bir röportajda başrolünde yer aldığı seks filmlerini hiç izlemediğini itiraf etmişti.

Seks furyasının yıldızıydı! Yeşilçam'ın ateşli güzeli Arzu Okay değişimiyle şaşırttı


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