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Yeşilçam'ın 'Ateşli Dilber'i Zerrin Egeliler değişimiyle şaşırttı! 'Çıplaklıktan nefret ettim' demişti

13.01.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'da 1970'li yıllarda başlayan seks furyasının sembol ismi Zerrin Egeliler, şimdilerde 73 yaşında. Güzelliğiyle bir döneme damga vuran usta oyuncu, değişimiyle çok şaşırttı.

Yeşilçam'ın 'Ateşli Dilber'i Zerrin Egeliler değişimiyle şaşırttı! 'Çıplaklıktan nefret ettim' demişti

Maddi sıkıntılar nedeniyle çıkmaza giren Türk Sineması, çareyi seks filmleri çekmekte bulmuştu. Yeşilçam'ın erotik yapımlarıyla akıllarda kalan başarılı oyuncu Zerrin Egeliler son haliyle şaşırttı.

Duru güzelliği ve rol kabiliyetiyle Yeşilçam'a damga vuran Zerrin Egeliler; Çıldırtan Kadın, Yosma, Şıllık, Ağa Düşen Kadın, Ahlaksız, Ay Aman Of gibi yapımlarda rol aldı.

Yeşilçam'ın 'Ateşli Dilber'i Zerrin Egeliler değişimiyle şoke etti! 'Seksten iğrendim' demişti

Oyunculuğu bırakıp gazino işletmecisi Erhan Balcı ile evlenen Zerrin Egeliler, yıllar sonra verdiği bir röportajda vücudunu sevmediğini itiraf etmişti.

Yeşilçam'ın 'Ateşli Dilber'i Zerrin Egeliler değişimiyle şoke etti! 'Seksten iğrendim' demişti

''Her adamla öpüşülür mü? Seksten iğrendim, çıplaklıktan nefret ettim'' diyen yıldız, uzun yıllar gözlerden uzak yaşadı.

Yeşilçam'ın 'Ateşli Dilber'i Zerrin Egeliler değişimiyle şoke etti! 'Seksten iğrendim' demişti

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Şimdilerde 73 yaşında olan Zerrin Egeli'nin son halini görenler tanıyamadı.

Yeşilçam'ın 'Ateşli Dilber'i Zerrin Egeliler değişimiyle şoke etti! 'Seksten iğrendim' demişti

Yeşilçam'ın 'Ateşli Dilber'i Zerrin Egeliler değişimiyle şoke etti! 'Seksten iğrendim' demişti

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