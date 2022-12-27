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Yeşilçam'ın ateşli güzeli Seyyal Taner son haliyle şaşırttı! Erotik filmlerin aranan yüzüydü

27.12.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik kariyerinin yanı sıra sayısız Yeşilçam filminde rol alan usta oyuncu Seyyal Taner, bir dönem erotik filmlerin aranan yüzüydü. Şimdilerde 70 yaşında olan usta isim değişimiyle dikkat çekti.

Yeşilçam'ın ateşli güzeli Seyyal Taner son haliyle şaşırttı! Erotik filmlerin aranan yüzüydü

1968 yılında başlayan oyunculuk kariyerini 2016 yılına kadar sürdüren Seyyal Taner, Yeşilçam'a damga vuran seks furyasının da yıldızlarından biriydi. Sanat dünyasının efsane ismi Seyyal Taner, son haliyle şaşırttı.

Şanlıurfa'da doğan Seyyal Taner, İstanbul'a yerleştikten sonra Amerikan Kız Koleji'nden okudu. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimi alan Taner, çeşitli müzikallerde sahneye çıktı.

Yeşilçam'ın ateşli güzeli Seyyal Taner son haliyle şaşırttı! Erotik filmlerin aranan yüzüydü

Sanat hayatına şarkıcı olarak adım atan ünlü oyuncu, sesiyle dönemin ünlü şarkıcılarını etkiledi. 'Son Verdim Kalbimin İşine' bestesiyle büyük bir çıkış yakalayan Taner, Altın Plak Ödülü'ne layık görülmüştü.

Yeşilçam'ın ateşli güzeli Seyyal Taner son haliyle şaşırttı! Erotik filmlerin aranan yüzüydü

1968 yılında rol aldığı Aslan Bey filmiyle oyunculuğa adım atan yıldız, Yeşilçam'da seks furyasının başlamasıyla pek çok ateşli rolde kamera karşısına geçti. Verdiği iddialı pozlarla bir döneme damga vuran Seyyal Taner, Şehvet Kurbanı Şevket ve Malın Gözü Kadınlar gibi yapımlarda oynadı.

Yeşilçam'ın ateşli güzeli Seyyal Taner son haliyle şaşırttı! Erotik filmlerin aranan yüzüydü

İŞTE SON HALİ

2016 yılından beri oyunculuk yapmayan Seyyal Taner, sosyal medyada hayatına dair kareleri paylaşmaktan geri durmuyor.

Yeşilçam'ın ateşli güzeli Seyyal Taner son haliyle şaşırttı! Erotik filmlerin aranan yüzüydü

70 yaşındaki oyuncu, müzik kariyerini halen sürdürüyor.

Yeşilçam'ın ateşli güzeli Seyyal Taner son haliyle şaşırttı! Erotik filmlerin aranan yüzüydü

Takipçileri Seyyal Taner'e ''Ne kadar değişmişsiniz, görünce tanıyamadım'' ve ''Yıllar ne hızlı akıyor'' gibi yorumlarda bulunuyor.

Yeşilçam'ın ateşli güzeli Seyyal Taner son haliyle şaşırttı! Erotik filmlerin aranan yüzüydü

Yeşilçam'ın ateşli güzeli Seyyal Taner son haliyle şaşırttı! Erotik filmlerin aranan yüzüydü


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